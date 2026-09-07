Kraj i Świat

Rozebrano pomnik żołnierzy Armii Czerwonej w Bytomiu. Decyzja PINB i bezpieczeństwo na cmentarzu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał rozbiórkę pomnika żołnierzy Armii Czerwonej na cmentarzu komunalnym przy ul. Kwiatowej w Bytomiu. Prace zakończyły się 4 września 2026 r., a bezpośrednią przyczyną był zły stan techniczny konstrukcji i realne zagrożenie dla odwiedzających cmentarz.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

7 września 2026, 14:45
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: UM Bytom

Rozbiórka pomnika Armii Czerwonej w Bytomiu

fot: UM Bytom

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Bytom rozbiorka pomnika armii czerwonej 4 Bytom rozbiorka pomnika armii czerwonej 2

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał rozbiórkę pomnika żołnierzy Armii Czerwonej na cmentarzu komunalnym przy ul. Kwiatowej w Bytomiu. Prace zakończyły się 4 września 2026 r., a bezpośrednią przyczyną był zły stan techniczny konstrukcji i realne zagrożenie dla odwiedzających cmentarz.

Decyzja o rozbiórce: zagrożenie dla życia i zdrowia

Decyzję o wyburzeniu monumentu wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) po przeprowadzonej ekspertyzie techniczno-ekonomicznej, którą zlecił Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu. Dokument jednoznacznie wskazał na konieczność rozbiórki.

W ekspertyzie czytamy: „stan elementów konstrukcyjnych zły. Widoczne oznaki wietrzenia elementów ceramicznych oraz uszkodzenia elementów betonowych, w tym znaczne uszkodzenia elementów gzymsów betonowych. Tynk mineralny pokrywający pomnik w dużym stopniu odparzony, odpadający. Odpadające elementy gzymsów oraz tynku stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi”.

Na wyburzenie obiektu wojewoda śląski przekazał ponad 25 tys. zł. Środki pokryły koszty prac rozbiórkowych, które przeprowadzono zgodnie z decyzją administracyjną PINB.

Historia cmentarza i pochówków z 1945 roku

Cmentarz komunalny przy ul. Kwiatowej powstał prawdopodobnie na początku II wojny światowej – został oddany do użytku w 1939 r., a na archiwalnych mapach ujęto go w 1941 r. Po wojnie, w latach 50. XX wieku, pochowano tu ponad 350 żołnierzy Armii Czerwonej, poległych i zmarłych podczas walk w styczniu 1945 r. W miejscu ich pochówku wzniesiono murowany pomnik, który właśnie został rozebrany.
 

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