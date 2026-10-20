Rośnie import węgla, wyższej jest też jego wydobycie

Zapasy węgla kamiennego stanowią obecnie 2 897 tys. ton, w tym energetycznego 1 609 tys. ton a koksowego 1 288 tys. ton. W 2025 r. mieliśmy 4 617 tys. ton zapasów węgla ogółem.

Najwięcej zapasów zgromadzonych było w latach 2012-2015 nawet do ponad 8 mln i w 2020 r. ponad 6 mln. Najmniej w 2011 i 2017, niewiele ponad 2 mln.

Zapasy węgla kamiennego stanowią obecnie 2 897 tys. ton, w tym energetycznego 1 609 tys. ton a koksowego 1 288 tys. ton. W 2025 r. mieliśmy 4 617 tys. ton zapasów węgla ogółem.

Od lat wydobycie węgla kamiennego sukcesywnie spada. W 2025 r. wyniosło 42,8 mln ton, a więc o 2,7 proc. mniej niż rok wcześniej. W okresie I–VIII 2026 r. wydobycie wyniosło 27,8 mln ton , czyli o 2,8 proc. więcej niż rok wcześniej – podkreślił w swym wystąpieniu podczas XXXIX Konferencji „Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce Krajowej”, Mirosław Skibski, dyrektor katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu.

Zapasy węgla kamiennego stanowią obecnie 2 897 tys. ton.

W tym energetycznego 1 609 tys. ton a koksowego 1 288 tys. ton. W 2025 r. mieliśmy 4 617 tys. ton zapasów węgla ogółem.

Najwięcej zapasów zgromadzonych było w latach 2012-2015 nawet do ponad 8 mln i w 2020 r. ponad 6 mln. Najmniej w 2011 i 2017, niewiele ponad 2 mln.

W ub. r. sprzedaż węgla na rynek krajowy obniżyła się o 44,9 proc. w porównaniu do 2011 r. Od 2018 r. zmieniła się struktura sprzedaży węgla przeznaczonego na wywóz do UE i eksport – zwiększył się udział sprzedaży węgla koksowego w sprzedaży ogółem na ten rynek. W 2011 r. udział w sprzedaży węgla koksowego wynosił 27 proc. natomiast 2025 r. aż 75,8 proc.

Z kolei import oraz zakup wewnątrzunijny węgla kamiennego na teren Polski w okresie I-VIII 2026 r. wyniósł 5 902,4 tys. ton, w porównaniu do 2025 r. import ten był wyższy o 1 317,7 tys. ton. Przy czym węgla koksowego z importu pojawiło się na naszym rynku w br. 584 tys. Reszta to energetyczny.

Globalne zapotrzebowanie na węgiel rośnie m.in. w wyniku wysokich cen gazu i ograniczeń w dostawach LNG.

Wolumen eksportu węgla w okresie I-VIII 2026 r. wyniósł 2,9 mln ton, mniej o ok. 0,5 proc. licząc rok do roku. Surowiec wysyłaliśmy do Szwecji, Niemiec, Czech, na Węgry, do Austrii, Słowacji i na Ukrainę. W sumie wyeksportowaliśmy 2,3 mln ton węgla koksowego i 0,6 mln ton węgla energetycznego.