Budowa stacji 400/110 kV Rokitnica w Zabrzu systematycznie postępuje. Budynek technologiczny jest już w około 90 proc. doprowadzony do stanu surowego zamkniętego, a PSE planują jeszcze w tym roku rozpocząć montaż pierwszych urządzeń technologicznych.

Budowa stacji 400/110 kV Rokitnica w Zabrzu systematycznie postępuje. Budynek technologiczny jest już w około 90 proc. doprowadzony do stanu surowego zamkniętego, a PSE planują jeszcze w tym roku rozpocząć montaż pierwszych urządzeń technologicznych.

Jak postępują prace?

Jak informują Polskie Sieci Elektroenergetyczne, pozostało przede wszystkim zamontowanie stolarki okiennej; zakończenie prac związanych z zamknięciem budynku przewidziano do końca bieżącego roku. Równolegle prowadzone są prace wykończeniowe wewnątrz obiektu, m.in. tynkowanie oraz instalacja wentylacji i klimatyzacji.

Na terenie inwestycji zakończono już betonową nawierzchnię drogi dojazdowej. Trwają natomiast roboty związane z drogami wewnętrznymi, kanalizacją deszczową oraz kanałami kablowymi wraz z systemem drenaży. PSE zaznaczają, że realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Co powstaje w Rokitnicy?

Inwestycja obejmuje kompleksową rozbudowę i modernizację infrastruktury elektroenergetycznej. W sąsiedztwie istniejącej stacji powstanie nowoczesny obiekt wyposażony w transformatory 400/110 kV oraz pola 110 kV, co ma zwiększyć niezawodność i bezpieczeństwo pracy krajowego systemu elektroenergetycznego.

Zakres zadania obejmuje także:

przebudowę istniejących linii 400 kV,

budowę połączeń napowietrznych i kablowych 110 kV między nową a obecną stacją,

demontaż części starej rozdzielni 400 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

realizację dwóch mostów szynowych.

Nowa stacja powstaje przy istniejącym obiekcie w Zabrzu, przy ul. Witosa 15, w dzielnicy Grzybowice. Została zaplanowana z dala od zabudowy mieszkaniowej; w bezpośrednim sąsiedztwie znajdą się pola uprawne oraz zjazd z autostrady A1 – Zabrze Północ.

Dlaczego inwestycja jest ważna?

Rozbudowa Rokitnicy ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego południowej Polski, w szczególności województw śląskiego i opolskiego. PSE wskazują, że inwestycja przyczyni się do utrzymania wysokiej niezawodności zasilania także w sytuacji awarii albo wzmożonego zapotrzebowania na energię.

W planie rozwoju sieci PSE zadanie jest także powiązane z poprawą warunków przesyłu energii na południe kraju oraz z utrzymaniem pewności zasilania Górnego Śląska, m.in. poprzez wymianę transformatorów 400/110 kV na jednostki o większej mocy.

Połączenie z Bełchatowem

Po rozbudowie stacji będzie można wprowadzić do niej nową linię 400 kV ze stacji Trębaczew. Linia Trębaczew–Rokitnica połączy region z Elektrownią Bełchatów, zwiększając dostępność mocy i umożliwiając lepsze zarządzanie przepływami energii.

PSE informują, że projekt linii obejmuje około 110-kilometrową, dwutorową linię 400 kV łączącą Trębaczew z nową stacją Rokitnica w Zabrzu. Wraz z planowanymi odrębnie budową i przebudową linii 400 kV inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo pracy zarówno sieci przesyłowej, jak i dystrybucyjnej w regionie.

Termin realizacji

Planowany termin oddania rozbudowanej stacji do użytku to 2030 rok. Wykonawcą zadania jest Enprom Sp. z o.o., z którą PSE podpisały umowę 27 czerwca 2025 roku.

Dla mieszkańców województw śląskiego i opolskiego Rokitnica będzie jednym z ważniejszych elementów wzmacniania sieci przesyłowej. Nowoczesna infrastruktura ma zwiększyć stabilność krajowego systemu energetycznego i stworzyć warunki dla dalszego rozwoju energetyki w regionie.