Resort energii proponuje zmiany w Prawie energetycznym

Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to IV kwartał 2026 r. W założeniach projektu zaproponowano uzupełnienie definicji ciepła odpadowego w taki sposób, by uwzględnić ciepło odzyskane z procesu termicznego przekształcania odpadów.

Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to IV kwartał 2026 r. W założeniach projektu zaproponowano uzupełnienie definicji ciepła odpadowego w taki sposób, by uwzględnić ciepło odzyskane z procesu termicznego przekształcania odpadów.

Ministerstwo Energii proponuje uzupełnienie definicji ciepła odpadowego zawartej w Prawie energetycznym i unormowanie zasad rozliczania usług dotyczących efektywności energetycznej - wynika z założeń projektu ustawy.

Chodzi o planowane zmiany w Prawie energetycznym, których założenia opublikowano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Osobą odpowiedzialną za projekt jest wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to IV kwartał 2026 r. W założeniach projektu zaproponowano uzupełnienie definicji ciepła odpadowego w taki sposób, by uwzględnić ciepło odzyskane z procesu termicznego przekształcania odpadów.

Ułatwi to uzyskanie określonego w prawie unijnym statusu efektywnego systemu ciepłowniczego w miejscowościach, w których funkcjonują spalarnie odpadów lub są planowane takie inwestycje - wyjaśniono. Resort energii zaproponował też unormowanie sposobu rozliczenia kosztów i korzyści między podmiotem realizującym usługę dotyczącą efektywności energetycznej a właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego oraz rozliczenia kosztów i korzyści na lokale mieszkalne i użytkowe.

Ma to rozwiązać problem wynikający z sytuacji, kiedy takie usługi są realizowane tylko na potrzeby wybranych obiektów, co aktualnie obciąża także lokatorów budynków należących do wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej, a niekorzystających z tych usług - dodano we wpisie.