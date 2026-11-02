Energetyka

Resort energii proponuje przepisy, które ułatwią inwestycje w innowacje w ciepłownictwie

Ułatwienie przedsiębiorstwom ciepłowniczym prac na innowacjami i inwestowania w ciepło odpadowe zakłada projekt ustawy resortu energii, którego założenia opublikowano w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Pap

2 listopada 2026, 19:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

Rozwój systemu ciepłowniczego będą wspierać nowe przepisy

Ułatwienie przedsiębiorstwom ciepłowniczym prac na innowacjami i inwestowania w ciepło odpadowe zakłada projekt ustawy resortu energii, którego założenia opublikowano w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Chodzi o projekt nowelizacji niektórych ustaw w celu wsparcia transformacji ciepłownictwa systemowego. Jak wyjaśniono, projekt stanowi odpowiedź na potrzeby wskazane przez Zespół do spraw transformacji ciepłownictwa, powołany przez Ministra Energii w 2025 r. 

Brak możliwości skorzystania z tzw. piaskownicy regulacyjnej 

Jednym z problemów zidentyfikowanych przez zespół jest brak możliwości skorzystania z tzw. piaskownicy regulacyjnej - konstrukcji prawnej, umożliwiająca podmiotom gospodarczym działanie w bezpiecznym środowisku testowym w celu eksperymentowania z danym projektem lub usługą na złagodzonych zasadach - przez przedsiębiorstwa ciepłownicze. 

Dlatego w projekcie zaproponowano możliwość skorzystania przez firmy ciepłownicze z odstępstw od niektórych wymagań Urzędu Regulacji Energetyki w celu realizacji innowacyjnych projektów. 

Drugie założenie projektu to uzupełnienie przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii o gwarancje pochodzenia dla ciepła odpadowego. Ma to wspomóc działania na rzecz inwestycji w odzyskiwanie ciepła z procesów technologicznych - wyjaśniono. 

Ministerstwo Energii przewiduje też uzupełnienie przepisów Prawa wodnego w taki sposób, by wody powierzchniowe mogły być wykorzystywane jako źródło ciepła. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2027 r.

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