Energetyka

Raport: Polska wyprzedza Norwegię w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Choć to Norwegia ma znakomite warunki naturalne, Polska wyprzedza ją w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Polskie projekty mają ponad pięciokrotnie większą moc od norweskich - wynika z opublikowanego w czwartek raportu Boston Consulting Group.

Pap

30 października 2026, 07:55
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Orlen

Orlen realizuje największy w historii polskiej energetyki program inwestycyjny

fot: Orlen

Choć to Norwegia ma znakomite warunki naturalne, Polska wyprzedza ją w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Polskie projekty mają ponad pięciokrotnie większą moc od norweskich - wynika z opublikowanego w czwartek raportu Boston Consulting Group.

W raporcie “Offshore Wind Industry Update 2026“ globalna amerykańska firma doradztwa strategicznego porównała światowe rynki morskiej energetyki wiatrowej pod względem atrakcyjności inwestycyjnej i perspektyw rozwoju do 2040 r. Na koniec 2025 r. moc polskich projektów wynosiła 9,3 gigawata, wobec 1,6 gigawata w Norwegii. Dane obejmują farmy działające, budowane oraz projekty, którym przyznano prawa do realizacji. BCG uznała oba kraje za rynki dopiero rozwijających tę branżę. 

Specjaliści ocenili jednak, że Polska dołączy do światowych liderów, podczas gdy w Norwegii nie widać, by sektor energetyki offshore się rozwijał. Autorzy raportu zwrócili uwagę, że paradoksalnie Norwegia dysponuje silnym przemysłem morskim, korzystnymi warunkami wiatrowymi i rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Władze nie potrafią jednak stworzyć inwestorom odpowiednio atrakcyjnych i stabilnych warunków.  

“Ten kraj może nigdy nie rozwinąć morskiej energetyki wiatrowej na dużą skalę“ - oceniono w raporcie. W Polsce przykładem zdecydowanego postępu jest Baltic Power - pierwsza wielkoskalowa morska farma wiatrowa. W budowanej na Bałtyku przez Orlen i Northland Power inwestycji zakończono już montaż wszystkich 76 turbin. Tylko ten jeden projekt o mocy 1,2 GW docelowo będzie produkował niewiele mniej prądu niż wszystkie realizowane i planowane przedsięwzięcia w Norwegii. 

“O tym, jak szybko rozwija się rynek, decyduje atrakcyjny model biznesowy projektów. Tam, gdzie warunki są odpowiednie, inwestorzy wracają“ - ocenił potencjał Polski współautor raportu Robert Hjorth. 

Za największy światowy rynek energetyki wiatrowej offshore BCG uznała Wielką Brytanię, gdzie tylko w 2026 roku wydano zgody na farmy o łącznej mocy ponad 9 GW. Do najbardziej dynamicznie rozwijających się eksperci oprócz Polski zaliczyli Francję i Tajwan. Boston Consulting Group, założona w 1963 roku, należy do światowej czołówki firm doradztwa strategicznego; razem z McKinsey i Bain tworzy tzw. Wielką Trójkę. Doradzała m.in. Lufthansie, KLM, Telefonice, BNP Paribas i Bridgestone.

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