Rachunki za prąd w 2027 r. URE ogłosił ile wyniesie opłata mocowa
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) opublikowała informację określającą stawki opłaty mocowej na 2027 r. Dla gospodarstw domowych rozliczanych ryczałtowo stawki pozostaną bez zmian, natomiast firmy i przemysł po raz pierwszy zapłacą według stawek zróżnicowanych w poszczególnych kwartałach.
fot: PSE
URE ogłosił stawki opłaty mocowej w 2027 r.
fot: PSE
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) opublikowała informację określającą stawki opłaty mocowej na 2027 r. Dla gospodarstw domowych rozliczanych ryczałtowo stawki pozostaną bez zmian, natomiast firmy i przemysł po raz pierwszy zapłacą według stawek zróżnicowanych w poszczególnych kwartałach.
Co to jest opłata mocowa?
Opłata mocowa to składka wprowadzona w ramach polskiego rynku mocy. Jej celem jest finansowanie systemu gwarantowania dostępności mocy w krajowej elektroenergetyce – czyli zapewnienia, że w okresach dużego zapotrzebowania na prąd będzie wystarczająca liczba wytwórców i zasobów zdolnych dostarczyć energię.
W praktyce opłata pojawia się jako jedna z pozycji na fakturze za energię elektryczną. Dla gospodarstw domowych jest naliczana ryczałtowo, w zależności od rocznego zużycia prądu, natomiast dla wielu firm i zakładów przemysłowych – od ilości energii pobranej w godzinach szczytowego zapotrzebowania na moc.
Stawki dla gospodarstw domowych
W 2027 r. odbiorcy ryczałtowi, w tym gospodarstwa domowe, zapłacą tyle samo co w 2026 r. Stawki są kwotami netto; do faktur zostanie doliczony VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Stawki opłaty mocowej dla gospodarstw domowych. (źródło: URE)
Oznacza to, że typowe gospodarstwo domowe nie odczuje w tym elemencie rachunku żadnej podwyżki względem 2026 r.
Nowe zasady dla firm i przemysłu
Dla odbiorców innych niż ryczałtowi – przede wszystkim przedsiębiorstw i przemysłu – URE po raz pierwszy ustalił odrębne stawki dla każdego kwartału. W 2026 r. obowiązywała jedna stawka roczna: 0,2194 zł/kWh netto (219,40 zł/MWh). W 2027 r. każda z nowych stawek kwartalnych będzie niższa od obecnej.
Stawki opłaty mocowej dla firm i przemysłu (źródło: URE)
Najwyższa stawka będzie obowiązywać w drugim kwartale, a najniższa – w pierwszym. W porównaniu ze stawką 2026 r. oznacza to spadek o około 2,4 proc. w II kwartale i około 12,3 proc. w I kwartale.
Godziny szczytowe w 2027 r.
Dla odbiorców rozliczanych według zużycia opłata będzie dotyczyć energii pobranej w 15 kolejnych godzinach doby w dni robocze – od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Chodzi o godziny od 7:00 do 22:00, przy czym piętnasta godzina rozpoczyna się o 21:00. Zasady te są jednakowe dla wszystkich czterech kwartałów 2027 r.
- Wprowadzenie zróżnicowania stawek opłaty mocowej w poszczególnych kwartałach odzwierciedla rzeczywiste warunki pracy krajowego systemu elektroenergetycznego i ma na celu zmotywowanie odbiorców energii elektrycznej do świadomego zarządzania poborem i odciążenia systemu elektroenergetycznego w okresach zwiększonego zapotrzebowania – wskazują w URE.
Co to oznacza dla odbiorców?
- Gospodarstwa domowe: miesięczna opłata mocowa w 2027 r. nie zmieni się i będzie wynosić od 4,29 zł do 24,05 zł netto, zależnie od rocznego zużycia energii.
- Firmy i przemysł: wysokość opłaty będzie zależeć zarówno od kwartału, jak i od ilości energii pobranej w godzinach szczytowych.
- Wszystkie stawki: podane kwoty są netto, więc na fakturze pojawi się dodatkowo VAT.
Nowe stawki będą obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia 2027 r.