Na rachunku za prąd pojawi się niższa kwota za opłatę OZE - prezes Urzędu Regulacji Energetyki ustaliła stawkę na 2027 rok. Opłata finansuje wsparcie dla energii ze źródeł odnawialnych.

Na dwa miesiące przed upływem obowiązujących taryf, czyli do końca października, spółki energetyczne powinny dostarczyć nowe wnioski

Na rachunku za prąd pojawi się niższa kwota za opłatę OZE - prezes Urzędu Regulacji Energetyki ustaliła stawkę na 2027 rok. Opłata finansuje wsparcie dla energii ze źródeł odnawialnych.

Ile zapłacimy w 2027 roku?

Nowa stawka opłaty OZE wyniesie 6,40 zł/MWh. W 2026 roku obowiązuje stawka 7,30 zł/MWh, więc spadek wynosi 90 gr na każdej megawatogodzinie, czyli około 12,3 proc.

W praktyce oznacza to, że przy rocznym zużyciu 2 000 kWh opłata OZE wyniesie około 12,80 zł rocznie zamiast około 14,60 zł. Różnica jest niewielka w skali pojedynczego gospodarstwa domowego, ale dotyczy wszystkich odbiorców końcowych rozliczanych za energię pobieraną z sieci.

Czym jest opłata OZE?

Opłata OZE to obowiązkowa opłata związana z zapewnieniem dostępności energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym. Pojawia się na fakturze za prąd w części dystrybucyjnej i obowiązuje od lipca 2016 roku na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Zebrane środki trafiają na rachunek opłaty OZE prowadzony przez Zarządcę Rozliczeń S.A. Służą one finansowaniu mechanizmów wspierających rozwój wytwarzania energii elektrycznej oraz biometanu z odnawialnych źródeł energii.

Wsparcie może przyjmować formę gwarancji uzyskania określonej ceny za energię lub biometan albo gwarancji odpowiedniej dopłaty do ceny rynkowej. Korzystają z niego wytwórcy, którzy wytworzyli, wprowadzili do sieci i sprzedali energię lub biometan z OZE.

Dlaczego stawka spada?

Przy ustalaniu stawki na 2027 rok prezes URE wzięła pod uwagę przede wszystkim prognozowane wypłaty potrzebne do pokrycia ujemnego salda rachunku opłaty OZE. Istotne były także dane z rozstrzygniętych aukcji oraz wydanych zaświadczeń i decyzji wsparcia.

Regulator uwzględnił również:

dane z aukcji OZE rozstrzygniętych przez prezes URE,

zaświadczenia FIT/FIP oraz FIP dla biometanu (potwierdzające prawo wytwórcy energii z OZE do korzystania ze szczególnych systemów wsparcia)

decyzje wydane w ramach pierwszej fazy wsparcia morskich farm wiatrowych i wyniki aukcji dla takich projektów,

średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, liczoną jako średnia z trzech ostatnich kwartałów poprzedzających publikację stawki.

Kto pobiera opłatę?

Opłatę OZE oblicza operator systemu dystrybucyjnego, a następnie uwzględnia ją w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi oraz w taryfie za przesyłanie lub dystrybucję energii. Od 1 stycznia 2027 roku przedsiębiorstwa energetyczne będą musiały stosować nową stawkę 6,40 zł/MWh.

Opłatę płacą m.in. odbiorcy końcowi przyłączeni do sieci dystrybucyjnej, a także niektóre przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem, dystrybucją lub wytwarzaniem energii.

Co to oznacza dla odbiorców?

Dla konsumentów zmiana będzie korzystna, choć niezbyt odczuwalna na pojedynczej fakturze. Niższa stawka opłaty OZE oznacza mniejszy koszt w części dystrybucyjnej rachunku, ale nie decyduje o łącznej wysokości rachunku – tę kształtują także ceny energii, dystrybucja, opłaty sieciowe, podatki i inne składniki.

