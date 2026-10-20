Polskie Sieci Elektroenergetyczne otrzymają 315,6 mln zł unijnego dofinansowania na modernizację pięciu stacji najwyższych napięć. Łączna wartość inwestycji, obejmującej m.in. stację Halemba w województwie śląskim, wyniesie około 813 mln zł.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne otrzymają 315,6 mln zł unijnego dofinansowania na modernizację pięciu stacji najwyższych napięć. Łączna wartość inwestycji, obejmującej m.in. stację Halemba w województwie śląskim, wyniesie około 813 mln zł.

Umowę na wsparcie z programu FEnIKS 2021–2027 PSE podpisały 15 października 2026 r. z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Modernizacja ma zwiększyć niezawodność krajowej sieci przesyłowej, dostosować ją do zdalnego sterowania i nadzoru oraz umożliwić przyłączanie nowych źródeł energii.

Które stacje zostaną zmodernizowane?

Dofinansowanie obejmie pięć obiektów zlokalizowanych w czterech województwach:

Boguszów – województwo dolnośląskie

Halemba – województwo śląskie

Zamość – województwo lubelskie

Świebodzice – województwo dolnośląskie

Gdańsk Przyjaźń – województwo pomorskie

Na części stacji zainstalowane zostaną nowe autotransformatory. Prace mają utrzymać niezawodne funkcjonowanie infrastruktury oraz przygotować ją na większy udział odnawialnych źródeł energii w krajowym systemie elektroenergetycznym.

Wsparcie dla bezpieczeństwa energetycznego

Minister Energii Miłosz Motyka podkreślił, że rozbudowa i modernizacja sieci mają tworzyć warunki dla nowych inwestycji, rozwoju przemysłu i bezpieczeństwa energetycznego na kolejne dekady.

- Silna gospodarka potrzebuje silnej energetyki. Dlatego rozbudowujemy i modernizujemy polskie sieci elektroenergetyczne, tworząc warunki dla nowych inwestycji, rozwoju przemysłu i bezpieczeństwa energetycznego na kolejne dekady. Chcemy lepiej wykorzystywać potencjał nowych źródeł energii i przygotować naszą infrastrukturę na zmieniające się potrzeby odbiorców. Dzięki wsparciu unijnemu możemy sprawniej realizować ten proces, wzmacniając stabilność dostaw energii – powiedział minister.

Element większego programu PSE

Modernizacja pięciu stacji jest częścią programu inwestycyjnego PSE, zakładającego stworzenie nowoczesnego, elastycznego i efektywnego systemu elektroenergetycznego. W ciągu najbliższej dekady operator sieci planuje budowę blisko 5 tys. km nowych linii 400 kV oraz 30 nowych stacji.

PSE są operatorem krajowego systemu przesyłowego. Zarządzają liniami najwyższych napięć 400 kV i 220 kV o łącznej długości ponad 16,5 tys. km oraz 112 stacjami elektroenergetycznymi, a także odpowiadają za bilansowanie produkcji i zapotrzebowania na energię.

Kolejne projekty z funduszy UE

To nie pierwsze wsparcie unijne dla inwestycji operatora sieci. W ramach FEnIKS 2021–2027 PSE podpisały wcześniej umowy m.in. na budowę stacji Nysa wraz z jej połączeniem z linią Ząbkowice Groszowice, budowę linii Piła Krzewina–Plewiska oraz linii Czarna–Pasikurowice wraz z rozbudową stacji.

Dofinansowanie uzyskała również budowa stacji Baczyna wraz z wprowadzeniem do niej linii Krajnik–Plewiska i budową linii Krajnik–Gorzów.

W przypadku stacji Halemba modernizacja obejmuje m.in. przebudowę rozdzielni 220 kV, stanowisk transformatorów 220/110 kV i pól autotransformatorów, a także budowę systemu sterowania i nadzoru.