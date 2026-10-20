PSE zmodernizują pięć stacji przesyłowych przy wsparciu Unii Europejskiej
Polskie Sieci Elektroenergetyczne otrzymają 315,6 mln zł unijnego dofinansowania na modernizację pięciu stacji najwyższych napięć. Łączna wartość inwestycji, obejmującej m.in. stację Halemba w województwie śląskim, wyniesie około 813 mln zł.
fot: PSE
Stacja elektroenergetyczna
fot: PSE
Polskie Sieci Elektroenergetyczne otrzymają 315,6 mln zł unijnego dofinansowania na modernizację pięciu stacji najwyższych napięć. Łączna wartość inwestycji, obejmującej m.in. stację Halemba w województwie śląskim, wyniesie około 813 mln zł.
Umowę na wsparcie z programu FEnIKS 2021–2027 PSE podpisały 15 października 2026 r. z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Modernizacja ma zwiększyć niezawodność krajowej sieci przesyłowej, dostosować ją do zdalnego sterowania i nadzoru oraz umożliwić przyłączanie nowych źródeł energii.
Które stacje zostaną zmodernizowane?
Dofinansowanie obejmie pięć obiektów zlokalizowanych w czterech województwach:
- Boguszów – województwo dolnośląskie
- Halemba – województwo śląskie
- Zamość – województwo lubelskie
- Świebodzice – województwo dolnośląskie
- Gdańsk Przyjaźń – województwo pomorskie
Na części stacji zainstalowane zostaną nowe autotransformatory. Prace mają utrzymać niezawodne funkcjonowanie infrastruktury oraz przygotować ją na większy udział odnawialnych źródeł energii w krajowym systemie elektroenergetycznym.
Wsparcie dla bezpieczeństwa energetycznego
Minister Energii Miłosz Motyka podkreślił, że rozbudowa i modernizacja sieci mają tworzyć warunki dla nowych inwestycji, rozwoju przemysłu i bezpieczeństwa energetycznego na kolejne dekady.
- Silna gospodarka potrzebuje silnej energetyki. Dlatego rozbudowujemy i modernizujemy polskie sieci elektroenergetyczne, tworząc warunki dla nowych inwestycji, rozwoju przemysłu i bezpieczeństwa energetycznego na kolejne dekady. Chcemy lepiej wykorzystywać potencjał nowych źródeł energii i przygotować naszą infrastrukturę na zmieniające się potrzeby odbiorców. Dzięki wsparciu unijnemu możemy sprawniej realizować ten proces, wzmacniając stabilność dostaw energii – powiedział minister.
Element większego programu PSE
Modernizacja pięciu stacji jest częścią programu inwestycyjnego PSE, zakładającego stworzenie nowoczesnego, elastycznego i efektywnego systemu elektroenergetycznego. W ciągu najbliższej dekady operator sieci planuje budowę blisko 5 tys. km nowych linii 400 kV oraz 30 nowych stacji.
PSE są operatorem krajowego systemu przesyłowego. Zarządzają liniami najwyższych napięć 400 kV i 220 kV o łącznej długości ponad 16,5 tys. km oraz 112 stacjami elektroenergetycznymi, a także odpowiadają za bilansowanie produkcji i zapotrzebowania na energię.
Kolejne projekty z funduszy UE
To nie pierwsze wsparcie unijne dla inwestycji operatora sieci. W ramach FEnIKS 2021–2027 PSE podpisały wcześniej umowy m.in. na budowę stacji Nysa wraz z jej połączeniem z linią Ząbkowice Groszowice, budowę linii Piła Krzewina–Plewiska oraz linii Czarna–Pasikurowice wraz z rozbudową stacji.
Dofinansowanie uzyskała również budowa stacji Baczyna wraz z wprowadzeniem do niej linii Krajnik–Plewiska i budową linii Krajnik–Gorzów.
W przypadku stacji Halemba modernizacja obejmuje m.in. przebudowę rozdzielni 220 kV, stanowisk transformatorów 220/110 kV i pól autotransformatorów, a także budowę systemu sterowania i nadzoru.