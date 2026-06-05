Energetyka

PSE włączyły się w prace nad europejskim modelem AI dla sieci energetycznych

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) dołączyły do inicjatywy AI Grids, która ma na celu opracowanie modelu sztucznej inteligencji na potrzeby operatorów systemów przesyłu energii elektrycznej w UE - poinformowały w piątek PSE.

Pap

5 czerwca 2026, 12:01
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Krystian Krawczyk

Zużycie energii rośnie

fot: Krystian Krawczyk

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) dołączyły do inicjatywy AI Grids, która ma na celu opracowanie modelu sztucznej inteligencji na potrzeby operatorów systemów przesyłu energii elektrycznej w UE - poinformowały w piątek PSE.

"Model ma być wsparciem dla prognozowania działania sieci, planowania ich rozbudowy czy dla analiz elastyczności" - napisano w komunikacie.

Do trenowania modelu będą wykorzystywane rzeczywiste dane z sieci. Rozwiązania będą testowane etapowo, z zachowaniem kontroli nad zakresem wykorzystania danych i bezpieczeństwem systemów. Projekt potrwa trzy lata, a pierwsze testy modelu z udziałem operatorów są planowane pod koniec 2026 r. - wyjaśniono.

Projekt nadzoruje Dyrekcja Generalna ds. Energii Komisji Europejskiej, realizowany jest przy współpracy operatorów systemów przesyłowych, operatorów systemów dystrybucyjnych, instytutów badawczych oraz dostawców technologii z wielu krajów europejskich - dodano.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową, w której skład wchodzą umożliwiające przesył energii na duże odległości linie najwyższych napięć 400 kV oraz 220 kV, o łącznej długości ponad 16 tys. km, oraz 110 stacji elektroenergetycznych służących do przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej.

Powiązane tematy:

pse ai energetyka sieci energetyczne

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Polecane
OZE

Grożą nam awarie sieci. Blackout na horyzoncie, bo zbyt szybko odchodzimy od węgla

Grozi nam blackout. Sieci elektroenergetyczne na awarie są najbardziej narażone w okresie listopad-luty, bo wtedy z powodu wycofywania się z węgla cierpimy na chroniczne deficyty mocy z OZE. Dalszy rozwój w tym kierunku to zwiększanie ryzyka i kolejny krok w stronę przepaści. Takie wnioski można wyciągnąć z raportu pt. Konkurencyjność czy transformacja? Nowa mapa energetyczna Polski autorstwa ekspertów Polskiego Towarzystwa Gospodarczego (PTG).

Paliwo

Polska wytrzymała test związany z kryzysem na Bliskim Wschodzie

Polska gospodarka wykazała się odpornością na szok energetyczny wywołany konfliktem na Bliskim Wschodzie, co wykazała niedawna prognoza KE - zauważył Polski Instytut Ekonomiczny. Polska była jednym z trzech państw, którym Komisja nie obniżyła tegorocznej prognozy wzrostu gospodarczego.

1772280871 wokandapix trump
Gaz

Ceny gazu w Europie spadają po słowach Trumpa

Ceny gazu w Europie spadają; inwestorzy oceniają najnowsze działania w negocjacjach mających na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie oraz ponowne otwarcie cieśniny Ormuz - informują maklerzy.

Paliwo

W czwartek i piątek ceny benzyny będą niższe niż w środę

W czwartek i piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,94 zł, benzyny 98 - 6,52 zł, a oleju napędowego - 6,40 zł - wynika ze środowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą niższe niż w środę, a cena diesla pozostanie bez zmian.