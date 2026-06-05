Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) dołączyły do inicjatywy AI Grids, która ma na celu opracowanie modelu sztucznej inteligencji na potrzeby operatorów systemów przesyłu energii elektrycznej w UE - poinformowały w piątek PSE.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) dołączyły do inicjatywy AI Grids, która ma na celu opracowanie modelu sztucznej inteligencji na potrzeby operatorów systemów przesyłu energii elektrycznej w UE - poinformowały w piątek PSE.

"Model ma być wsparciem dla prognozowania działania sieci, planowania ich rozbudowy czy dla analiz elastyczności" - napisano w komunikacie.

Do trenowania modelu będą wykorzystywane rzeczywiste dane z sieci. Rozwiązania będą testowane etapowo, z zachowaniem kontroli nad zakresem wykorzystania danych i bezpieczeństwem systemów. Projekt potrwa trzy lata, a pierwsze testy modelu z udziałem operatorów są planowane pod koniec 2026 r. - wyjaśniono.

Projekt nadzoruje Dyrekcja Generalna ds. Energii Komisji Europejskiej, realizowany jest przy współpracy operatorów systemów przesyłowych, operatorów systemów dystrybucyjnych, instytutów badawczych oraz dostawców technologii z wielu krajów europejskich - dodano.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową, w której skład wchodzą umożliwiające przesył energii na duże odległości linie najwyższych napięć 400 kV oraz 220 kV, o łącznej długości ponad 16 tys. km, oraz 110 stacji elektroenergetycznych służących do przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej.