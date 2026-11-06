Energetyka

PSE ostrzegają przed oszustami podszywającymi się pod dział finansowy spółki

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) ostrzegły przed próbami oszustwa wymierzonymi w kontrahentów spółki. Jak poinformowały, otrzymały zgłoszenie od wykonawcy, który dostał e-mail podpisany nazwą PSE S.A., wysłany z adresu spoza domeny pse.pl - podały PSE w piątek.

Pap

6 listopada 2026, 16:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Krystian Krawczyk

Zapotrzebowanie na prąd rośnie

fot: Krystian Krawczyk

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) ostrzegły przed próbami oszustwa wymierzonymi w kontrahentów spółki. Jak poinformowały, otrzymały zgłoszenie od wykonawcy, który dostał e-mail podpisany nazwą PSE S.A., wysłany z adresu spoza domeny pse.pl - podały PSE w piątek.

Wiadomość zawierała prawdziwy adres siedziby spółki i jej numer NIP, skopiowane z publicznych rejestrów. Nadawca prosił o przesłanie wykazu i kopii nieuregulowanych faktur oraz danych osoby kontaktowej. PSE wskazały, że może to być pierwszy etap oszustwa płatniczego. 

Zebrane informacje mogą zostać wykorzystane do przygotowania faktury zawierającej prawidłowe dane, ale z podmienionym numerem rachunku bankowego. Spółka zaapelowała do kontrahentów o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na adresy nadawców wiadomości. Polskie Sieci Elektroenergetyczne to operator systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. 

Spółka zarządza siecią przesyłową, w której skład wchodzą umożliwiające przesył energii na duże odległości linie najwyższych napięć 400 kV oraz 220 kV, o łącznej długości ponad 16,5 tys. km. Odpowiada też za bilansowanie systemu, czyli równoważenie produkcji z zapotrzebowaniem na energię elektryczną.

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