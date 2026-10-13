Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały z firmą Victor Energy umowę na budowę mostów szynowych na stacji elektroenergetycznej Żydowo Kierzkowo w gminie Polanów (woj. zachodniopomorskie). Wartość kontraktu przekracza 116 mln zł.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały z firmą Victor Energy umowę na budowę mostów szynowych na stacji elektroenergetycznej Żydowo Kierzkowo w gminie Polanów (woj. zachodniopomorskie). Wartość kontraktu przekracza 116 mln zł.

Dwa mosty i dokumentacja dla kolejnych

W ramach umowy Victor Energy wykona dwa mosty szynowe – jeden dla napięcia 110 kV oraz drugi dla 400 kV – wraz z niezbędnym wyposażeniem. Kontrakt obejmuje również opracowanie dokumentacji umożliwiającej późniejszą budowę kolejnych trzech mostów szynowych na tej stacji.

Inwestycja jest elementem szerszej rozbudowy sieci przesyłowej w północnej Polsce. Na tym obszarze trwa budowa linii 400 kV Dunowo – Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina oraz modernizacja linii 400 kV Dunowo – Słupsk. PSE przygotowują także nowe stacje i linie potrzebne m.in. do wyprowadzenia mocy z elektrowni jądrowej i morskich farm wiatrowych.

Czym są mosty szynowe?

Mosty szynowe to nowe rozwiązanie stosowane w krajowej sieci przesyłowej. Pozwalają szybciej i taniej przyłączać do systemu nowe obiekty, takie jak elektrownie, magazyny energii, odbiorcy czy systemy dystrybucyjne.

Dotychczas każdy z takich podmiotów wymagał osobnego pola na stacji elektroenergetycznej. Oznaczało to konieczność jej rozbudowy, co jest kosztowne i czasochłonne, a w przypadku części obiektów wręcz niemożliwe ze względu na brak dostępnej przestrzeni.

Most szynowy to wychodząca ze stacji linia zawieszona na specjalnym rodzaju słupów. Do jednego mostu można przyłączyć maksymalnie sześć obiektów. PSE zapowiadają, że rozwiązanie będzie stosowane na znacznej części stacji przesyłowych w Polsce.

Ważny element rozwoju sieci na Pomorzu

Rozbudowa stacji Żydowo Kierzkowo ma znaczenie dla przyłączeń nowych źródeł wytwórczych i odbiorców oraz dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Kontrakt z Victor Energy wpisuje się w przygotowania do rozwoju infrastruktury niezbędnej dla offshore wind i energetyki jądrowej w regionie.

Linia 400 kV Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina, będąca częścią tej rozbudowy, ma około 120 km długości i przebiega przez 10 gmin w województwach zachodniopomorskim i wielkopolskim. Zastąpi istniejącą linię 220 kV, a zakończenie prac budowlano-montażowych zaplanowano na luty 2028 roku.