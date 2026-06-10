W środę weszły w życie przepisy, dzięki którym przy rejestracji używanego auta nie trzeba już zdejmować tablic rejestracyjnych, po to, by pokazać je w urzędzie - poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Zamiast tego, od tej pory wystarczy złożyć oświadczenie o tym, że tablice są w dobrym stanie.

W środę weszły w życie przepisy, dzięki którym przy rejestracji używanego auta nie trzeba już zdejmować tablic rejestracyjnych, po to, by pokazać je w urzędzie - poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Zamiast tego, od tej pory wystarczy złożyć oświadczenie o tym, że tablice są w dobrym stanie.

Szef resortu infrastruktury poinformował we wpisie na platformie X, że oświadczenie, które trzeba będzie złożyć w urzędzie, musi zawierać informację, że tablice są czytelne, niezniszczone i mają wymagane nalepki legalizacyjne.

Minister zaznaczył, że to rozwiązanie dotyczy pojazdów zarejestrowanych w Polsce.

Klimczak podkreślił ponadto, że od środy przy rejestracji pojazdu nie trzeba już przedstawiać papierowego zaświadczenia o badaniu technicznym, jeżeli wynik badania został wprowadzony przez diagnostę do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Chodzi o nowelizację prawa o ruchu drogowym. Zakłada ona również m.in. wydłużenie terminu na złożenie wniosku o rejestracje pojazdu, który został nabyty w spadku z 30 do 60 dni oraz wprowadzenie czasowej rejestracji pojazdu także w organie rejestrującym właściwym ze względu na miejsce zakupu pojazdu.