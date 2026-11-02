Katowiccy przedsiębiorcy znów zapraszają uczniów do swoich firm. Od 3 listopada startują wizyty studyjne w ramach 8. edycji programu „Katowice Miastem Fachowców” – inicjatywy, która pomaga młodzieży w świadomym wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.

Katowiccy przedsiębiorcy znów zapraszają uczniów do swoich firm. Od 3 listopada startują wizyty studyjne w ramach 8. edycji programu „Katowice Miastem Fachowców” – inicjatywy, która pomaga młodzieży w świadomym wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.

Nowe technologie, inżynieria i automatyka przemysłowa, turystyka i hotelarstwo, rzemiosło i usługi – dzięki zaangażowaniu 16 lokalnie działających przedsiębiorców uczniowie VII klas katowickich szkół podstawowych poznają realne środowisko pracy w wielu branżach oraz specyfikę zawodów, w których kształcą szkoły branżowe i techniczne z Katowic. W firmach zaplanowano łącznie aż 98 wizyt.

W 8. edycji programu uczestniczą: Alstom Polska S.A., Branżowe Centrum Umiejętności „SKYPORT” - lider BCU Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Katowicach, COURTYARD BY MARRIOTT, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., Koleje Śląskie Sp. z o.o., Novotel Katowice, Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o., PTWP EVENT CENTER Sp. z o.o., Qubus Hotel Management Sp. z o.o., Rockwell Automation Sp. z o.o., Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa, Stosowanie Maszyn Ewa Śliwińska, Śląska Izba Turystyki oraz Tramwaje Śląskie S.A.

Dla przedsiębiorców udział w programie to możliwość realnego wsparcia edukacji młodego pokolenia, promocji swojej działalności oraz budowania wizerunku zaangażowanego i społecznie odpowiedzialnego pracodawcy. Każda z firm zorganizuje minimum 5 wizyt studyjnych.

– Sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo rozwijają się bardzo dynamicznie i już dziś odgrywają istotną rolę w wielu branżach. Dlatego warto pokazywać młodym ludziom te obszary z bliska – nie tylko mówić o nowych technologiach, ale również pokazać, jak powstają i jak wygląda praca osób, które się nimi zajmują. Udział w programie pozwala nam dzielić się wiedzą i doświadczeniem, promować naukę oraz pokazywać młodzieży możliwości, jakie dają te dziedziny. To ważne również z perspektywy przyszłości – potrzebujemy specjalistów, którzy będą rozwijać i wykorzystywać nowe technologie. To właśnie dlatego od lat wspieramy program „Katowice Miastem Fachowców” – mówi dr hab. Jan Kozak, profesor UE, dyrektor Łukasiewicz – AI. Łukasiewicz – AI uczestniczy w programie od 2022 roku.

Technik cyberbezpieczeństwa jest jednym z nowych kierunków kształcenia, które oferują katowickie ponadpodstawowe szkoły techniczne i branżowe.

W 8. edycji programu weźmie udział ponad 1800 uczniów. Podczas siedmiu poprzednich edycji, młodzież miała możliwość poznania zawodów w różnych gałęziach rzemiosła i przemysłu (m.in. w sektorze produkcyjnym, inżynierii i IT, budownictwie oraz górnictwie), a także w branżach usługowych (turystyka i hotelarstwo, handel) oraz na rynku nieruchomości. W tym czasie zorganizowano dla nich ok. 400 wizyt studyjnych w siedzibach przedsiębiorstw oraz ok. 400 odwiedzin w technikach i szkołach branżowych I stopnia, podpisano też 65 listów intencyjnych z partnerami programu „Katowice Miastem Fachowców”.