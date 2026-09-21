Blisko 4,5 mld zł trafiło do polskich firm dzięki wakacjom składkowym – wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W samym województwie śląskim wartość przyznanych zwolnień przekroczyła 461 mln zł.

Blisko 4,5 mld zł trafiło do polskich firm dzięki wakacjom składkowym – wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W samym województwie śląskim wartość przyznanych zwolnień przekroczyła 461 mln zł.

Skala programu i dane ZUS

Od 1 listopada 2024 r. do końca sierpnia 2026 r. przedsiębiorcy złożyli 3 mln 454 tys. wniosków o wakacje składkowe. ZUS przyznał pełne lub częściowe zwolnienia w 3 mln 301 tys. postępowań; pozostałe sprawy zakończyły się odmową, umorzeniem lub pozostawieniem bez rozpoznania.

Łączna wartość ulg od początku działania programu wyniosła blisko 4,5 mld zł. W województwie śląskim wpłynęło 352 tys. wniosków, a kwota zwolnień przekroczyła 461 mln zł.

Jak działają wakacje składkowe?

Wakacje składkowe obowiązują od listopada 2024 r., a pierwszy raz przedsiębiorcy mogli z nich skorzystać za grudzień 2024 r. W latach 2025 i 2026 mogli ponownie wybrać jeden miesiąc, za który nie opłacą składek na własne ubezpieczenia społeczne.

W ramach ulgi przedsiębiorca nie płaci za siebie składek na:

ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe,

dobrowolne ubezpieczenie chorobowe,

Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Podczas wakacji składkowych wszystkie te składki finansuje budżet państwa. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej ani składek opłacanych za pracowników.

Kto może skorzystać?

Z wakacji składkowych mogą skorzystać przedsiębiorcy wpisani do CEIDG, prowadzący jednoosobową działalność lub zatrudniający maksymalnie 9 osób (mikroprzedsiębiorcy), a także komornicy sądowi. Wspólnicy spółek cywilnych również mogą złożyć wniosek, ale muszą to zrobić ze swojego indywidualnego konta płatnika eZUS, a nie z profilu spółki.

Warunki skorzystania z ulgi obejmują m.in.:

podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu działalności przez co najmniej jeden dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

łączną liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczeń (wliczając przedsiębiorcę) nieprzekraczającą 10,

przychód z działalności w co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających rok złożenia wniosku nieprzekraczający równowartości 2 mln euro,

dostępny limit pomocy de minimis co najmniej równy kwocie składek, z których ma nastąpić zwolnienie (łącznie pomoc publiczna w ostatnich trzech latach nie może przekroczyć 300 tys. euro),

brak prowadzenia działalności na rzecz byłego pracodawcy w zakresie tożsamym z obecną działalnością w roku poprzedzającym złożenie wniosku i w roku składania wniosku.

Jak złożyć wniosek i gdzie sprawdzić decyzję?

Aby otrzymać zwolnienie, należy złożyć wniosek RWS przez portal eZUS w miesiącu poprzedzającym planowany miesiąc skorzystania z ulgi. Przykładowo, aby uzyskać zwolnienie za listopad, wniosek trzeba złożyć najpóźniej do końca października; dla grudnia – najpóźniej 30 listopada.

Informację o przyznaniu lub odmowie ulgi przedsiębiorca znajdzie na swoim profilu w eZUS; ZUS dodatkowo powiadamia e-mailem lub SMS-em, jeśli takie dane są podane na koncie. W przypadku przyznania ulgi tylko częściowo lub odmowy wydawana jest decyzja, od której można odwołać się do sądu za pośrednictwem ZUS.

Perspektywa na 2026 rok

Od wprowadzenia wakacji składkowych przedsiębiorcy mogli skorzystać z ulgi co najmniej dwa razy; w 2026 r. mogą to zrobić po raz trzeci. Ulga pozwala ograniczyć koszty prowadzenia działalności, przy zachowaniu ciągłości ubezpieczenia społecznego i bez negatywnego wpływu na przyszłe świadczenia emerytalne.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie zus.pl oraz u doradców ds. ulg i umorzeń w każdym oddziale ZUS.