Przechwycono ponad 9 mln sztuk nielegalnych papierosów

Funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach zatrzymali do kontroli drogowej ciężarówkę. W środku znajdowało się ponad 9 mln sztuk nielegalnych papierosów. Towar jest wart niemal 10 mln zł.

Funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach zatrzymali do kontroli drogowej ciężarówkę. W środku znajdowało się ponad 9 mln sztuk nielegalnych papierosów. Towar jest wart niemal 10 mln zł.

11 października 2026 r. funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach (ŚUCS), na autostradzie A1 w Godowie, wytypowali do kontroli drogowej samochód ciężarowy. Podczas szczegółowej kontroli pojazdu znaleźli ponad 9 mln szt. papierosów bez polskich znaków akcyzy o wartości blisko 10 mln zł.

Funkcjonariusze zwrócili również uwagę na szereg nieprawidłowości technicznych dotyczących ciężarówki. Tablice rejestracyjne zarówno ciągnika, jak i naczepy posiadały dokładnie ten sam numer rejestracyjny. Ponadto wstępne oględziny wykazały, że jeden z numerów VIN na naczepie został uszkodzony, co uniemożliwiało jego pełny odczyt. Pojazdy zostały zabezpieczone jako dowód w toczącym się postępowaniu przygotowawczym.

Kierowca ciężarówki - obywatel Wielkiej Brytanii - został zatrzymany z uwagi na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa oraz obawę ucieczki i zatarcia śladów. Mężczyzna został przesłuchany w ŚUCS, gdzie usłyszał zarzut paserstwa akcyzowego w związku z przewozem znacznych ilości wyrobów akcyzowych. Na wniosek prokuratora, sąd zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy wyjaśniają wszystkie okoliczności związane z pochodzeniem nielegalnego ładunku. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim.



