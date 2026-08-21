Projekt: Przedsiębiorstwa energetyczne zapłacą więcej za koncesje

Podniesienie minimalnej opłaty koncesyjnej z 1 tys. do 5 tys. zł, jej coroczną waloryzację, a także zniesienie górnego limitu opłat - przewiduje projekt nowelizacji Prawa energetycznego, którego założenia zostały w czwartek opublikowane w wykazie prac rządu.

Podniesienie minimalnej opłaty koncesyjnej z 1 tys. do 5 tys. zł, jej coroczną waloryzację, a także zniesienie górnego limitu opłat - przewiduje projekt nowelizacji Prawa energetycznego, którego założenia zostały w czwartek opublikowane w wykazie prac rządu.

W założeniach przygotowanego przez Ministerstwo Energii projektu wskazano, że opłaty koncesyjne i przedkoncesyjne nie były waloryzowane, więc ich realna wartość z roku na rok spada. Proponowane zmiany zakładają podwyższenie minimalnej opłaty przedkoncesyjnej oraz koncesyjnej z 1 tys. do 5 tys. zł. Dodatkowo opłaty te mają być waloryzowane średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych z poprzedniego roku kalendarzowego, określonego przez GUS.

Projekt przewiduje również rezygnację z określania górnego limitu opłat. “Rozwiązanie to dostosuje wysokość wpłacanych opłat do osiąganych przychodów przez przedsiębiorstwa osiągające najwyższe dochody i tym samym przyczyni się do równego traktowania i zwiększenia konkurencyjności między przedsiębiorstwami“ - wskazano w założeniach.

System opłat koncesyjnych ma być uszczelniony. Ma to zapewnić wskazanie, że przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię elektryczną w instalacjach odnawialnego źródła energii są zwolnione z opłaty przedkoncesyjnej lub opłaty koncesyjnej, gdy ich łączna moc zainstalowana nie przekracza 5 MW. “Zmiana ta pozwoli na objęcie opłatami tych przedsiębiorców, którzy posiadają kilka instalacji o mocy poniżej 5 MW, lecz ich suma mocy przekracza 5 MW“ - poinformował resort.

Nowe przepisy mają też wyeliminować dokonywanie przez przedsiębiorstwa podlegające opłacie “sztucznych“ podziałów, np. przez tworzenie spółek celowych, tak aby działalność mieściła się w limicie 5 MW.

Projekt przewiduje również wprowadzenie do ustawy współczynników oraz rozwiązań proceduralnych dotyczących wnoszenia opłat. Zgodnie z propozycją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wysokość współczynników stosowanych do obliczania opłaty przedkoncesyjnej oraz opłaty koncesyjnej ma być 10-krotne zwiększona wobec tych stosowanych obecnie, a określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2021 r. w sprawie opłaty koncesyjnej.