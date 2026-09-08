Kraj i Świat

Program 800 plus do zmiany? Domański: Nie ma żadnych planów

Nie ma żadnych planów zmian w programie 800 plus - poinformował w poniedziałek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Pap

8 września 2026, 18:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Nie ma żadnych planów zmian w programie 800 plus

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Nie ma żadnych planów zmian w programie 800 plus - poinformował w poniedziałek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Domański pytany był w TVN24, czy świadczenie 800 plus pozostanie lub będzie zmienione.

 - Nie ma żadnych planów zmian w programie 800 plus - powiedział szef MF.

Pod koniec sierpnia br. wiceminister rodziny Sebastian Gajewski informował w mediach, że nie są prowadzone prace nad waloryzacją świadczenia. 

Jego zdaniem obecna kwota 800 plus jest adekwatna, "natomiast na pewno w przyszłości czeka nas dyskusja o tym, czy takie świadczenie należy podwyższyć".

800 plus na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia

 Wyjątek dotyczy uchodźców z Ukrainy. Zgodnie z przepisami mogą oni otrzymać świadczenie wychowawcze tylko na dzieci, które uczęszczają do polskiej szkoły lub tzw. zerówki. Tego warunku nie muszą spełniać młodsze dzieci, których nie dotyczy jeszcze obowiązek nauki.

Ponadto od lutego 2026 r. otrzymywanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR powiązane jest z podjęciem zatrudnienia. Podobne zasady odnoszące się do aktywności zawodowej zostały wprowadzone 1 czerwca 2026 roku także dla innych cudzoziemców spoza UE i EFTA, którzy legalnie przebywają w Polsce i mają dostęp do rynku pracy.

Z obowiązku spełnienia warunku zatrudnienia zwolnieni są m.in. rodzice dzieci z niepełnosprawnościami oraz osoby, które wnioskują o świadczenie na dziecko będące obywatelem Polski.

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