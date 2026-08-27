Prezydent Karol Nawrocki w czwartek podpisał nowelizację ustawy Prawo wodne, która ma umożliwić wykorzystanie wody odzyskanej ze ścieków do chłodzenia elektrowni i elektrociepłowni - poinformowała prezydencka kancelaria.

Prezydent Karol Nawrocki w czwartek podpisał nowelizację ustawy Prawo wodne, która ma umożliwić wykorzystanie wody odzyskanej ze ścieków do chłodzenia elektrowni i elektrociepłowni - poinformowała prezydencka kancelaria.

“W okresach suszy bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo wodne stają się ze sobą bezpośrednio związane. Elektrownie i elektrociepłownie potrzebują ogromnych ilości wody do chłodzenia, a przy niskich stanach rzek jej dostępność może ograniczać możliwości produkcji energii“ - wskazano w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.

W ocenie kancelarii ponowne wykorzystanie wody ze ścieków to “praktyczny przykład gospodarki o obiegu zamkniętym“.

Nowelizacja określa warunki, jakie powinny być spełnione, żeby przedsiębiorstwo energetyczne mogło zastąpić wodą odzyskaną ze ścieków komunalnych część swojego zapotrzebowania na wodę do chłodzenia. Ma to pozwolić na zmniejszenie poboru wody z rzek na ten cel.

Ustawa określa definicję wody odzyskanej ze ścieków komunalnych. Po wykorzystaniu przez przedsiębiorstwo energetyczne do chłodzenia, woda ta będzie traktowana jako tzw. woda pochłodnicza. Nowela reguluje też kwestię pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z wody odzyskanej ze ścieków i opłaty stałej z tego tytułu, pobieranej przez Wody Polskie.

W ustawie przewidziano też przedłużenie do 1 stycznia 2030 r. terminu na spełnienie obowiązku posiadania odpowiednich przyrządów pomiarowych przez podmioty dokonujące poboru wód powierzchniowych lub podziemnych, lub też wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.