Ukraiński biznes potrzebuje miejsc bezpiecznych oraz stwarzających warunki do rozwoju i uczestniczenia w jednolitym europejskim rynku - ocenił w piątek w rozmowie z PAP prezes ARP Daniel Ryczek. Jego zdaniem m.in. polskie parki przemysłowe mogą być łącznikiem między Europą Zachodnią a Ukrainą.

Ukraiński biznes potrzebuje miejsc bezpiecznych oraz stwarzających warunki do rozwoju i uczestniczenia w jednolitym europejskim rynku - ocenił w piątek w rozmowie z PAP prezes ARP Daniel Ryczek. Jego zdaniem m.in. polskie parki przemysłowe mogą być łącznikiem między Europą Zachodnią a Ukrainą.

- Ukraiński biznes potrzebuje miejsc bezpiecznych oraz takich, które stwarzają warunki do rozwoju, do uczestniczenia w jednolitym rynku europejskim, a z drugiej strony położonych relatywnie blisko Ukrainy, co pomaga w logistyce produktów, usług i rozwiązań niezbędnych na co dzień w biznesie. To jest główna funkcja i rola parków przemysłowych, stref ekonomicznych i wszelkich lokalizacji, które starają się uatrakcyjniać biznes - powiedział PAP szef Agencji Rozwoju Przemysłu podczas Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy.

Diaspora ukraińska stworzyła w Polsce ok. 30 tys. spółek

Zwrócił uwagę, że od początku wojny diaspora ukraińska w Polsce stworzyła ok. 30 tys. spółek. Pytany o rolę polskich specjalnych stref ekonomicznych i parków przemysłowych w procesie odbudowy Ukrainy, ocenił, że "kluczowym elementem, jest stanie się łącznikiem pomiędzy Europą Zachodnią, a Ukrainą". Ryczek podkreślił przy tym, że początek odbudowy Ukrainy to nie będzie wydarzenie, które rozpocznie się z dnia na dzień, gdy tylko wojna się zakończy. Jego zdaniem to proces, który trwa już teraz, a Ukraina odbudowuje się codziennie - po każdy rosyjskim ataku. Dodał, że polskie firmy, które weszły na ukraiński rynek już aktywnie w tym uczestniczą.

- Możność zlokalizowania produkcji, oferowania usług w stabilnym, europejskim systemie prawnym, ze wszystkimi gwarancjami, uwarunkowaniami, które ten system wprowadza, i które tak sobie cenią przedsiębiorcy, to jedna z podstawowych wartości europejskiego wspólnego rynku. Te argumenty nie znikną (po zakończeniu wojny - PAP), a wręcz przeciwnie, będą zyskiwały na znaczeniu. Korzystanie ze wszystkich zdobyczy i najlepszych praktyk, które my możemy zapewniać ukraińskim przedsiębiorcom, będzie miało podstawowe znaczenie - powiedział szef ARP.

Wskazał przy tym, że inwestorzy zawsze będą szukali stabilnego otoczenia pod względem regulacji i dostępności zasobów (np. pracowników i terenów pod zabudowę) w miejscach, które będą to zapewniały. Jego zdaniem jednak, nie trzeba spodziewać się bezpośredniej konkurencji rynków polskiego i ukraińskiego. Jego zdaniem, nieco innych rzeczy będą szukali inwestorzy w Ukrainie, a nieco innych w Polsce. Lokowanie inwestycji w Polsce wiąże się m.in. z dostępem do rynku Unii Europejskiej.

- To ponad 450 mln potencjalnych klientów, więc takiej prostej konkurencji raczej nie należy się spodziewać, ponieważ po prostu dysponujemy zupełnie innym potencjałem - powiedział.

Rola Euroterminala Sławków będzie rosła

Pytany przez PAP, jaką rolę w odbudowie Ukrainy odegra Euroterminal Sławków, wskazał, że jego rola będzie rosła. - Inwestycja, którą prowadzimy obecnie w Sławkowie, czyli zwiększanie jego możliwości przeładunkowych o 100 proc. z 285 tys. TEU rocznie do 530 tys. TEU rocznie, pokazuje, jak bardzo przygotowujemy się do odbudowy Ukrainy i nie tylko do tego procesu - powiedział Ryczek.

Podczas piątkowego panelu na konferencji URC 2026 dyskutowano o roli parków przemysłowych w odbudowie Ukrainy. ARP zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: tarnobrzeską i mielecką.

Agencja Rozwoju Przemysłu wspiera rozwój polskich firm, finansując inwestycje i pomagając w procesach restrukturyzacyjnych. ARP ma aktywa w 76 spółkach, z tego w 51 z nich - pakiety większościowe (spółki te wchodzą w skład Grupy ARP). Główne branże, w których działają spółki z Grupy ARP, to: stoczniowa, kolejowa, metalowa, wydobywcza, odlewnicza, opakowaniowa, tekstylna, turystyczna, modernizacji i budowy maszyn. ARP sprawuje także nadzór nad 89 spółkami z udziałem Skarbu Państwa.