Kraj i Świat

Pracę ma znaleźć nawet 500 osób. Jelcz rekrutuje do zakładu w Raciborzu

Trwa rekrutacja do raciborskiej fabryki Jelcza. Poszukiwani są specjaliści na różne stanowiska.

Robert Passia

Robert Passia

28 sierpnia 2026, 12:12
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ARP

Jelcz zatrudni pracowników do zakładu w Raciborzu.

fot: ARP

Trwa rekrutacja do raciborskiej fabryki Jelcza. Poszukiwani są specjaliści na różne stanowiska.

Uruchomienie fabryki w Raciborzu ma umożliwić zwiększenie zdolności produkcyjnych firmy Jelcz. Mają być tam produkowane samochody ciężarowe i komponenty wykorzystywane przez Wojsko Polskie i przemysł zbrojeniowy. Obecnie poszukiwani są pracownicy do raciborskiej fabryki. Jelcz publikuje ogłoszenia na swojej stronie internetowej. Prowadzona jest rekrutacja na różne stanowiska.

  • Kontroler jakości wyrobów
  • Technolog
  • Specjalista ds. kontroli wewnętrznej i ochrony danych osobowych
  • Koordynator Kontroli Jakości
  • Specjalista ds. systemów zarządzania i inżynierii jakości
  • Mistrz
  • Magazynier
  • Monter pojazdów samochodowych
  • Elektromonter pojazdów samochodowych
  • Mechanik pojazdów samochodowych

Spółka oferuje dla powyższych stanowisk umowy o pracę oraz pakiety świadczeń pracowniczych, jak opieka medyczna czy karty sportowe. 

Przypomnijmy, że 30 kwietnia zostało podpisane porozumienie pomiędzy firmą Jelcz a Syndykiem masy upadłościowej, dotyczące zawarcia umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa RAFAKO. Zgodnie z deklaracjami, pracę w raciborskiej fabryce może znaleźć pół tysiąca osób. 

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