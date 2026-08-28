Pracę ma znaleźć nawet 500 osób. Jelcz rekrutuje do zakładu w Raciborzu
Trwa rekrutacja do raciborskiej fabryki Jelcza. Poszukiwani są specjaliści na różne stanowiska.
fot: ARP
Jelcz zatrudni pracowników do zakładu w Raciborzu.
fot: ARP
Trwa rekrutacja do raciborskiej fabryki Jelcza. Poszukiwani są specjaliści na różne stanowiska.
Uruchomienie fabryki w Raciborzu ma umożliwić zwiększenie zdolności produkcyjnych firmy Jelcz. Mają być tam produkowane samochody ciężarowe i komponenty wykorzystywane przez Wojsko Polskie i przemysł zbrojeniowy. Obecnie poszukiwani są pracownicy do raciborskiej fabryki. Jelcz publikuje ogłoszenia na swojej stronie internetowej. Prowadzona jest rekrutacja na różne stanowiska.
- Kontroler jakości wyrobów
- Technolog
- Specjalista ds. kontroli wewnętrznej i ochrony danych osobowych
- Koordynator Kontroli Jakości
- Specjalista ds. systemów zarządzania i inżynierii jakości
- Mistrz
- Magazynier
- Monter pojazdów samochodowych
- Elektromonter pojazdów samochodowych
- Mechanik pojazdów samochodowych
Spółka oferuje dla powyższych stanowisk umowy o pracę oraz pakiety świadczeń pracowniczych, jak opieka medyczna czy karty sportowe.
Przypomnijmy, że 30 kwietnia zostało podpisane porozumienie pomiędzy firmą Jelcz a Syndykiem masy upadłościowej, dotyczące zawarcia umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa RAFAKO. Zgodnie z deklaracjami, pracę w raciborskiej fabryce może znaleźć pół tysiąca osób.