Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego wymaga zgromadzenia dokumentacji technicznej, środowiskowej i formalnej. Brak wymaganych informacji może skutkować koniecznością uzupełnienia wniosku, a tym samym wydłużyć postępowanie administracyjne. Odpowiednie przygotowanie dokumentów pozwala ograniczyć ryzyko opóźnień i dodatkowych kosztów. Od czego zacząć i jakie materiały należy zebrać przed złożeniem wniosku? Sprawdź, na które wymagania warto zwrócić szczególną uwagę!

Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego wymaga zgromadzenia dokumentacji technicznej, środowiskowej i formalnej. Brak wymaganych informacji może skutkować koniecznością uzupełnienia wniosku, a tym samym wydłużyć postępowanie administracyjne. Odpowiednie przygotowanie dokumentów pozwala ograniczyć ryzyko opóźnień i dodatkowych kosztów. Od czego zacząć i jakie materiały należy zebrać przed złożeniem wniosku? Sprawdź, na które wymagania warto zwrócić szczególną uwagę!

Które instalacje wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

Obowiązek uzyskania takiej decyzji określa art. 201 Prawa ochrony środowiska oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 sierpnia 2014 r. Przepisy obejmują wybrane instalacje energetyczne, chemiczne, metalurgiczne, mineralne, służące gospodarce odpadami, produkcji żywności oraz hodowli zwierząt. O konieczności uzyskania pozwolenia zintegrowanego przesądzają rodzaj działalności i parametry instalacji, m.in. moc, zdolność produkcyjna lub liczba stanowisk hodowlanych. Przed rozpoczęciem procedury trzeba sprawdzić odpowiednie progi oraz ustalić, czy sprawa dotyczy nowego zezwolenia, czy zmiany obowiązującego.

Jakie dokumenty techniczne należy zgromadzić?

Dokumentacja techniczna powinna przedstawiać budowę instalacji, przebieg procesu produkcji oraz warunki jej eksploatacji. Dane muszą uwzględniać aktualne parametry techniczne zakładu i planowane modyfikacje objęte wnioskiem. Zgodnie z wymaganiami art. 184 Prawa ochrony środowiska należy przygotować następujące materiały:

opis urządzeń – charakterystyka technologii i wyposażenia;

schematy procesów – przebieg poszczególnych etapów produkcji;

bilanse masowe – ilości surowców, materiałów i paliw;

dane produkcyjne – nominalna i faktyczna wydajność;

charakterystyka emisji – źródła oraz miejsca uwalniania substancji;

opis eksploatacji – warunki rozruchu, zatrzymania i sytuacji nietypowych.

Należy również zebrać informacje o zużyciu energii, jej wytwarzaniu oraz stanie technicznym urządzeń.

Jak przygotować dokumentację dotyczącą emisji i oddziaływania instalacji?

Zakres analiz środowiskowych zależy od technologii i rodzaju emitowanych zanieczyszczeń. Wniosek powinien przedstawiać oddziaływanie zakładu na poszczególne elementy środowiska, z uwzględnieniem wyników pomiarów lub obliczeń. Najważniejsze materiały przedstawiono w tabeli.

W istniejących zakładach przydatne będą także archiwalne wyniki monitoringu i sprawozdania środowiskowe. Dla nowych inwestycji wykorzystuje się dane projektowe.

Dlaczego należy sprawdzić zgodność instalacji z wymaganiami BAT?

Najlepsze dostępne techniki, określane skrótem BAT, stanowią punkt odniesienia przy ustalaniu warunków pozwolenia zintegrowanego. Przed złożeniem dokumentacji należy porównać parametry instalacji z właściwymi konkluzjami BAT, szczególnie w zakresie poziomów emisji i monitorowania zanieczyszczeń. Analiza wymaga informacji o urządzeniach ochronnych, metodach ograniczania emisji oraz wynikach pomiarów. W przypadku stwierdzenia rozbieżności przedsiębiorca powinien określić zakres niezbędnych działań dostosowawczych.

Kiedy trzeba przygotować raport początkowy?

Nie każda instalacja wymaga sporządzenia raportu początkowego. Obowiązek powstaje, gdy w zakładzie wykorzystuje się, produkuje lub uwalnia substancje powodujące ryzyko i istnieje możliwość zanieczyszczenia nimi gleby, ziemi lub wód gruntowych. Opracowanie powinno uwzględniać rodzaje tych substancji, historię użytkowania terenu oraz wyniki odpowiednich badań. Przed zleceniem raportu należy przeanalizować właściwości stosowanych materiałów, sposób ich magazynowania i zabezpieczenia przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu.

Jakie dokumenty formalne należy dołączyć do wniosku?

Poza opracowaniami technicznymi wymagane są dokumenty identyfikujące przedsiębiorcę i potwierdzające spełnienie obowiązków formalnych. Brak obowiązkowych załączników może skutkować wezwaniem do uzupełnienia dokumentacji. Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić przede wszystkim:

dane przedsiębiorcy – informacje o reprezentacji i tytule prawnym,

streszczenie niespecjalistyczne – opis działalności zrozumiały dla odbiorców,

potwierdzenia opłat – rejestracyjnej oraz właściwej opłaty skarbowej,

zapis elektroniczny – wersja wniosku wymagana przepisami,

pełnomocnictwo – gdy sprawę prowadzi przedstawiciel.

Dodatkowe załączniki zależą od charakteru instalacji. W zakładach zagrożonych poważną awarią przemysłową mogą być wymagane dokumenty dotyczące bezpieczeństwa. Przy określonych rodzajach gospodarki odpadami konieczny bywa również operat przeciwpożarowy, a także dokumenty związane z uzgodnieniem z Państwową Strażą Pożarną oraz zaświadczenia o niekaralności. Zakres tych obowiązków należy ustalić dla konkretnego przedsięwzięcia.

Czy przed rozpoczęciem procedury trzeba uzyskać inne decyzje administracyjne?

Przygotowanie wniosku może wymagać wcześniejszego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub dokumentów wynikających z Prawa wodnego. Należy też zweryfikować ustalenia dotyczące zagospodarowania przestrzennego i realizacji inwestycji. Parametry przedstawione w dokumentacji muszą być zgodne z zakresem wcześniej wydanych rozstrzygnięć administracyjnych.

Szczególnej kontroli wymaga lokalizacja przedsięwzięcia, zdolność produkcyjna oraz planowany sposób korzystania ze środowiska. Rozbieżności w tych informacjach mogą wymagać dodatkowych wyjaśnień podczas postępowania.

Ile kosztuje złożenie wniosku i jak długo trwa postępowanie?

Wysokość opłaty rejestracyjnej zależy od rodzaju i skali instalacji. Jej maksymalna kwota wynosi 12 000 zł, natomiast szczegółowe zasady obliczania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 sierpnia 2014 r. Do wydatków należy doliczyć ewentualne koszty badań, analiz i przygotowania specjalistycznych opracowań. Ustawowy termin wydania pierwszego pozwolenia zintegrowanego lub jego istotnej zmiany wynosi 6 miesięcy. Okres ten nie obejmuje m.in. określonych prawem opóźnień, wezwań do uzupełnień dokumentacji dlatego rzeczywisty czas postępowania może być zdecydowanie dłuższy.