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Pożar złomowiska samochodów w Chorzowie

W poniedziałek 7 września po południu doszło do pożaru złomowiska samochodów przy Wiejskiej w Chorzowie Starym. Ogień ze składowiska przeniósł się także na halę magazynową. Trwa akcja gaśnicza.

Monika Krezel

Monika Krężel

7 września 2026, 17:02
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: FB Miasto Chorzów

Z ogniem walczy 65 strażaków

fot: FB Miasto Chorzów

W poniedziałek 7 września po południu doszło do pożaru złomowiska samochodów przy Wiejskiej w Chorzowie Starym. Ogień ze składowiska przeniósł się także na halę magazynową. Trwa akcja gaśnicza.

Potężne kłęby dymu widoczne są nie tylko w Chorzowie, ale i w Katowicach i Siemianowicach Śląskich. Na terenie złomowiska przy ul. Wiejskiej zapaliły się najpierw się wraki samochodów. Na miejsce zadysponowano od razu 6 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, które cały czas prowadziły działania gaśnicze.

Ogień przedostał się następnie do hali magazynowej, w której składowane były części samochodowe. Jak informuje w mediach społecznościowych chorzowski samorząd ogień objął 200 m kw. terenu i halę o powierzchni 200 m kw.

- Na miejscu obecnie pracują 23 zastępy straży pożarnej, 65 strażaków, w tym zastępy z ościennych miast. Trwają działania gaśnicze. Zespół chemiczny wykonuje pomiary – informuje UM Chorzów. - W związku z pożarem na terenie złomowiska, prosimy mieszkańców znajdujących się w promieniu około 2 km od miejsca zdarzenia o zamknięcie okien i drzwi, pozostanie w budynkach i nieopuszczenie ich bez konieczności, unikanie przebywania na zewnątrz do czasu odwołania komunikatu. 

Pożar wraków samochodów został ugaszony. Wciąż jednak trwa pożar wewnątrz hali, z którym nadal walczą strażacy. 

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pożar składowisko samochodów

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