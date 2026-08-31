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Energetyka

Powrót do węgla coraz bardziej realny

AfD stoi na stanowisku, że węgiel jest istotnym elementem zaopatrzenia w energię elektryczną. Jest krajowym i wysoce konkurencyjnym źródłem energii, zapewniającym energochłonną produkcję w kraju uprzemysłowionym, jakim są Niemcy

Kajetan Berezowski

Opracował: Kajetan Berezowski

31 sierpnia 2026, 12:35
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ARC/M. Dorosiński

Po wrześniowych wyborach niemiecka energetyka może zmienić swe oblicze

fot: ARC/M. Dorosiński

AfD stoi na stanowisku, że węgiel jest istotnym elementem zaopatrzenia w energię elektryczną. Jest krajowym i wysoce konkurencyjnym źródłem energii, zapewniającym energochłonną produkcję w kraju uprzemysłowionym, jakim są Niemcy

We wrześniu w dwóch wschodnich krajach związkowych Niemiec, Saksonii-Anhalt i Meklemburgii-Pomorzu Przednim,  odbędą się wybory. Według sondaży w obu z nich prowadzi skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec (AfD). W Saksonii-Anhalt ma ok. 42 proc., a w Meklemburgii-Pomorzu Przednim ok. 36 proc. poparcia.Jednym z bardzo widocznych tematów kampanii jest energia. 

Niemcy nie chcą drogiego prądu

Niemcy znów zaczynają dyskusję o wysokich cenach energii elektrycznej, obawach o upadek przemysłu, przyszłości węgla, rosyjskiego gazu i sensie kontynuowania Energiewende. Nawet jeśli AfD pozostanie poza rządem jej silny wynik – jak podkreślają komentatorzy - mogłaby znacząco wpłynąć na dalszy rozwój debaty na temat kierunku rozwoju niemieckiego sektora energetycznego.

Ceny energii elektrycznej w kraju utrzymują się na wysokim poziomie nawet lata po odejściu od rosyjskiego gazu i zamknięciu ostatnich elektrowni jądrowych. Ponadto kraj wdraża długoterminową transformację energetyczną, której koszty mają znaczący wpływ na energochłonne sektory przemysłu.

 Tam, gdzie energia jest zużywana najbardziej, narastają obawy, że produkcja, a wraz z nią miejsca pracy, przeniosą się gdzie indziej. Gazociąg Nord Stream, symbol dawnego uzależnienia od rosyjskiego gazu, którego wznowienia AfD otwarcie broni, kończy się w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. W Łużycach, gdzie trwa wydobycia węgla brunatnego, rozgorzała dyskusja nad terminem jej zakończenia, który ustalono na  2038 r. i tzw. sprawiedliwą transformację. Kwestia przyszłych miejsc pracy i transformacji lokalnej gospodarki również jest tematem dyskusji.

AfD: węgiel jest istotnym elementem zaopatrzenia w energię

AfD stoi na stanowisku, że węgiel jest istotnym elementem zaopatrzenia w energię elektryczną. Jest krajowym i wysoce konkurencyjnym źródłem energii, zapewniającym energochłonną produkcję w kraju uprzemysłowionym, jakim Niemcy. Obecnie odpowiada on w Niemczech za 38 proc. produkcji energii elektrycznej netto, odgrywając tym samym kluczową rolę w zabezpieczeniu dostaw energii elektrycznej. 

AfD sprzeciwia się ustaleniu konkretnej daty wycofania węgla, zwłaszcza biorąc pod uwagę całkowite wycofanie się Niemiec z energii jądrowej w 2022 r. Z perspektywy AfD, bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej jest nadrzędnym celem polityki energetycznej, aby zachować konkurencyjność na arenie międzynarodowej i wyeliminować wszelkie zagrożenia dla dostaw.

- Ekonomicznym sednem idei AfD jest to, że kraj może być stale zaopatrywany w tanią energię elektryczną z krajowego węgla brunatnego – mówi Norman Gerhardt, kierownik Katedry Ekonomiki Energetycznej i Analizy Systemów w Instytucie Fraunhofera ds. Ekonomiki Energetycznej i Technologii Systemów Energetycznych w Kassel. Argument: - Gdyby nie ceny uprawnień do emisji CO2, węgiel brunatny byłby bezkonkurencyjny pod względem ekonomicznym.

Dodatkowo, w kwestie regionalne wkracza kolejna niepewność, która znajduje odzwierciedlenie w debatach na szczeblu krajowym. Po odejściu od energetyki jądrowej rząd zainwestował w budowę nowych elektrowni gazowych, które później przejdą na zielony wodór. Niektórzy eksperci twierdzą jednak, że ta transformacja jest niepewna pod względem technicznym i ekonomicznym. Spora rzesza niemieckiego społeczeństwa zamieszkująca Saksonię-Anhalt i Meklemburgię-Pomorzu Przednim zdaje się podzielać ten pogląd.

 

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