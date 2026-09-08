Poseł Ściebiorowski o węźle trasy S11: Osiągnęliśmy sukces

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zaakceptowała do dalszych prac wariant I (W1) węzła drogi ekspresowej S11 z autostradą A1 w Piekarach Śląskich, uwzględniając postulaty miasta dotyczące bezpośrednich połączeń z ulicami Miarki i Podmiejską. – To sukces Piekar Śląskich i Bytomia – mówi w rozmowie z portalem netTG.pl Łukasz Ściebiorowski, poseł Koalicji Obywatelskiej.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zaakceptowała do dalszych prac wariant I (W1) węzła drogi ekspresowej S11 z autostradą A1 w Piekarach Śląskich, uwzględniając postulaty miasta dotyczące bezpośrednich połączeń z ulicami Miarki i Podmiejską. – To sukces Piekar Śląskich i Bytomia – mówi w rozmowie z portalem netTG.pl Łukasz Ściebiorowski, poseł Koalicji Obywatelskiej.

Co się zmieniło w planach trasy S11?

W pierwszych koncepcjach przekazanych miastu kilka lat temu przez GDDKiA brakowało bezpośredniego połączenia S11 z ulicami Podmiejską i Miarki. To oznaczało, że cały ruch z nowej drogi ekspresowej skierowałby się na główną przelotówkę przez miasto – ulicę Bytomską – i dalej w stronę centrum.

- Taki scenariusz był nie do przyjęcia dla miasta, dla radnych i dla mnie jako parlamentarzysty. I okazało się, że to też nie jest problem tylko Piekar Śląskich, bo jakby cała kwestia połączenia z S11, z drugimi lokalnymi nie dotyczy tylko naszego miasta, ale także Bytomia i w zasadzie całej aglomeracji – mówi w rozmowie z netTG.pl Łukasz Ściebiorowski, poseł Koalicji Obywatelskiej z Piekar Śląskich.

W efekcie zgłoszono szereg interpelacji poselskich i prowadzono rozmowy z GDDKiA oraz Ministerstwem Infrastruktury, aby wymusić zmiany. Ostatecznie w rekomendowanym wariancie W1 uwzględniono budowę tzw. przewiązki, która umożliwi zjazd z autostrady A1 w kierunku ulic Podmiejskiej i Miarki z pominięciem centrum Piekar.

Dlaczego to ważne dla Bytomia i Piekar?

Ulica Bytomska to główna droga przelotowa przez Piekary Śląskie. Gdyby S11 nie miała wlotów z Podmiejskiej i Miarki, ruch z trasy ekspresowej skoncentrowałby się właśnie na tej ulicy, a dalej w stronę centrum miasta

Z kolei Bytom kilka lat temu wybudował obwodnicę właśnie po to, by wyprowadzić ruch tranzytowy i ciężarowy poza śródmieście i historyczną zabudowę. Brak odpowiednich połączeń na S11 sprawiłby, że ten ruch wróciłby z powrotem przez centrum Bytomia, co zniweczyłoby sens wcześniejszych inwestycji i mocno zakorkowało miasto.

Jak będzie przebiegać S11 przez Piekary?

Zgodnie z przyjętą koncepcją droga ekspresowa S11 na terenie Piekar Śląskich zostanie poprowadzona wzdłuż istniejącej drogi wojewódzkiej nr 911 (Aleja Jana Pawła II).

Na odcinku od węzła Radzionków do ul. Pod Lipami trasa pobiegnie obok obecnej DW911.

Od ul. Pod Lipami do połączenia z autostradą A1 wykorzystany zostanie ślad obecnej drogi wojewódzkiej.

Po zakończeniu inwestycji DW911 utraci ciągłość między węzłami Radzionków i Piekary Śląskie, a jej funkcję przejmie nowy odcinek S11.

Kluczowym elementem jest właśnie węzeł Piekary Śląskie, który połączy S11 z A1 i zapewni wspomniane wloty z ulic Podmiejskiej i Miarki.

Odcinki trasy S11 w woj. śląskim

Budowa S11 w województwie śląskim (docelowo blisko 65 km) została podzielona na trzy odcinki realizacyjne:

od granicy woj. opolskiego i śląskiego do granicy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego (28,8 km),

dalej do węzła Radzionków (31 km),

dalej do węzła Piekary Śląskie na autostradzie A1 (blisko 5 km).

GDDKiA planuje ogłoszenie przetargu na realizację liczącego blisko 5 km odcinka między węzłami Radzionków i Piekary Śląskie do końca 2026 roku.