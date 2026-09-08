Poseł Ściebiorowski o węźle trasy S11: Osiągnęliśmy sukces
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zaakceptowała do dalszych prac wariant I (W1) węzła drogi ekspresowej S11 z autostradą A1 w Piekarach Śląskich, uwzględniając postulaty miasta dotyczące bezpośrednich połączeń z ulicami Miarki i Podmiejską. – To sukces Piekar Śląskich i Bytomia – mówi w rozmowie z portalem netTG.pl Łukasz Ściebiorowski, poseł Koalicji Obywatelskiej.
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Łukasz Ściebiorowski, poseł Koalicji Obywatelskiej
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zaakceptowała do dalszych prac wariant I (W1) węzła drogi ekspresowej S11 z autostradą A1 w Piekarach Śląskich, uwzględniając postulaty miasta dotyczące bezpośrednich połączeń z ulicami Miarki i Podmiejską. – To sukces Piekar Śląskich i Bytomia – mówi w rozmowie z portalem netTG.pl Łukasz Ściebiorowski, poseł Koalicji Obywatelskiej.
Co się zmieniło w planach trasy S11?
W pierwszych koncepcjach przekazanych miastu kilka lat temu przez GDDKiA brakowało bezpośredniego połączenia S11 z ulicami Podmiejską i Miarki. To oznaczało, że cały ruch z nowej drogi ekspresowej skierowałby się na główną przelotówkę przez miasto – ulicę Bytomską – i dalej w stronę centrum.
- Taki scenariusz był nie do przyjęcia dla miasta, dla radnych i dla mnie jako parlamentarzysty. I okazało się, że to też nie jest problem tylko Piekar Śląskich, bo jakby cała kwestia połączenia z S11, z drugimi lokalnymi nie dotyczy tylko naszego miasta, ale także Bytomia i w zasadzie całej aglomeracji – mówi w rozmowie z netTG.pl Łukasz Ściebiorowski, poseł Koalicji Obywatelskiej z Piekar Śląskich.
W efekcie zgłoszono szereg interpelacji poselskich i prowadzono rozmowy z GDDKiA oraz Ministerstwem Infrastruktury, aby wymusić zmiany. Ostatecznie w rekomendowanym wariancie W1 uwzględniono budowę tzw. przewiązki, która umożliwi zjazd z autostrady A1 w kierunku ulic Podmiejskiej i Miarki z pominięciem centrum Piekar.
Dlaczego to ważne dla Bytomia i Piekar?
Ulica Bytomska to główna droga przelotowa przez Piekary Śląskie. Gdyby S11 nie miała wlotów z Podmiejskiej i Miarki, ruch z trasy ekspresowej skoncentrowałby się właśnie na tej ulicy, a dalej w stronę centrum miasta
Z kolei Bytom kilka lat temu wybudował obwodnicę właśnie po to, by wyprowadzić ruch tranzytowy i ciężarowy poza śródmieście i historyczną zabudowę. Brak odpowiednich połączeń na S11 sprawiłby, że ten ruch wróciłby z powrotem przez centrum Bytomia, co zniweczyłoby sens wcześniejszych inwestycji i mocno zakorkowało miasto.
Jak będzie przebiegać S11 przez Piekary?
Zgodnie z przyjętą koncepcją droga ekspresowa S11 na terenie Piekar Śląskich zostanie poprowadzona wzdłuż istniejącej drogi wojewódzkiej nr 911 (Aleja Jana Pawła II).
- Na odcinku od węzła Radzionków do ul. Pod Lipami trasa pobiegnie obok obecnej DW911.
- Od ul. Pod Lipami do połączenia z autostradą A1 wykorzystany zostanie ślad obecnej drogi wojewódzkiej.
- Po zakończeniu inwestycji DW911 utraci ciągłość między węzłami Radzionków i Piekary Śląskie, a jej funkcję przejmie nowy odcinek S11.
Kluczowym elementem jest właśnie węzeł Piekary Śląskie, który połączy S11 z A1 i zapewni wspomniane wloty z ulic Podmiejskiej i Miarki.
Odcinki trasy S11 w woj. śląskim
Budowa S11 w województwie śląskim (docelowo blisko 65 km) została podzielona na trzy odcinki realizacyjne:
- od granicy woj. opolskiego i śląskiego do granicy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego (28,8 km),
- dalej do węzła Radzionków (31 km),
- dalej do węzła Piekary Śląskie na autostradzie A1 (blisko 5 km).
GDDKiA planuje ogłoszenie przetargu na realizację liczącego blisko 5 km odcinka między węzłami Radzionków i Piekary Śląskie do końca 2026 roku.