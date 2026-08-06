Pożyczka dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej została udzielona w ramach znowelizowanej ustawy o systemie instytucji rozwoju. Środki będą wypłacane spółce w transzach, co pozwoli na stopniowe przekazywanie środków i stałą kontrolę ich wydatkowania.

Jak czytamy w komunikacie JSW, pożyczka jest elementem Porozumienia Wykonawczego podpisanego w lutym. Jej udzielenie było możliwe dzięki nowelizacji ustawy o systemie instytucji rozwoju. Przepisy te pozwalają na wsparcie kluczowych firm, których destabilizacja mogłaby mieć negatywne konsekwencje gospodarcze i społeczne.

- Dzisiejsza umowa jest pierwszym krokiem, który realnie może ustabilizować sytuację finansową Spółki w jednym z najtrudniejszych momentów w jej historii. Pozyskane środki nie rozwiązują jednak strukturalnych problemów Spółki, a jedynie czasowo zmniejszają presję płynnościową. Kluczowe dla przyszłości JSW będą dalsze głębokie działania restrukturyzacyjne oraz sytuacja na globalnym rynku stali i węgla koksowego - mówi prezes JSW Bogusław Oleksy.

Podpisanie umowy z Agencją Rozwoju Przemysłu stanowi kolejny etap realizacji programu restrukturyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej.