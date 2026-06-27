Gospodarka

Ponad 60 proc. młodych Polaków korzysta z AI podczas zakupów

Ze sztucznej inteligencji przy podejmowaniu decyzji o zakupach korzysta 65,5 proc. Polaków - wynika z badania UCE Research i Shopfully Poland. Eksperci wskazali, że AI jest wykorzystywana m.in. do porównywania produktów, szukania najlepszych cen czy inspiracji.

Pap

27 czerwca 2026, 09:03
źródło: Polska Agencja Prasowa

Młodzi Polacy chętnie korzystają z AI podczas zakupów

Ze sztucznej inteligencji przy podejmowaniu decyzji o zakupach korzysta 65,5 proc. Polaków - wynika z badania UCE Research i Shopfully Poland. Eksperci wskazali, że AI jest wykorzystywana m.in. do porównywania produktów, szukania najlepszych cen czy inspiracji.

Sztuczna inteligencja narzędziem wspierającym zakupy

Autorzy badania podali, że na wynik 65,5 proc. składa się suma wskazań respondentów. Rzadkie korzystanie z AI przy robieniu zakupów zadeklarowało 28,6 proc. Od czasu do czasu sztucznej inteligencji używa 24,7 proc. badanych, a regularnie robi to 12,2 proc.

- Taki rozkład odpowiedzi jest charakterystyczny dla badania dotyczącego technologii znajdującej się na etapie dojrzewania. Większość konsumentów zna już AI i dostrzega jej potencjał. Jednak nie wypracowała sobie jeszcze nawyku regularnego korzystania z tego typu narzędzi. Sztuczna inteligencja jest więc obecnie bardziej narzędziem wspierającym zakupy niż codziennym asystentem decyzyjnym - zauważył Robert Biegaj z Shopfully Poland.

Część konsumentów nie ma pełnego zaufania do sztucznej inteligencji

W jego opinii część konsumentów nie ma jeszcze pełnego zaufania do sztucznej inteligencji i nie traktuje rekomendacji AI jako pewnego źródła wiedzy. Osobną kwestią są utrwalone przyzwyczajenia zakupowe.

- Przez lata konsumenci korzystali z wyszukiwarek, porównywarek cenowych czy opinii innych użytkowników i te nawyki pozostają bardzo silne - dodał Biegaj.

30 proc. uczestników badania wskazało, że w ogóle nie korzysta podczas zakupów z pomocy sztucznej inteligencji. Z tego 23,2 proc. stwierdziło, że w ogóle nie widzi takiej potrzeby. Z kolei 6,8 proc. zauważyło, że choć dotąd nie używało AI, to jednak ma zamiar to robić.

AI ogranicza nadmiar informacji i pozwala oszczędzić czas

Analitycy z UCE Research zaznaczyli, że wyniki badań wskazują na potencjał dalszego upowszechniania się AI w zachowaniach konsumenckich. Według autorów badania AI ogranicza nadmiar informacji i pozwala oszczędzić czas. Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana przede wszystkim do szybkiego porównywania produktów, analizowania opinii użytkowników, wyszukiwania najlepszych ofert cenowych i rekomendowania artykułów dopasowanych do konkretnych potrzeb.

- Coraz większe znaczenie mają również funkcje inspiracyjne. Dotyczy to zwłaszcza kategorii takich jak elektronika, moda, kosmetyki czy wyposażenie domu, w przypadku których konsumenci często nie wiedzą dokładnie, jakiego produktu szukają - zaznaczył Biegaj.

Badanie zostało przeprowadzone przez UCE Research i Shopfully Poland na ogólnopolskiej próbie 829 Polaków w wieku 18-35 lat. (PAP)

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