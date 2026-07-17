Kraj i Świat

Pompa ciepła zrujnuje nam domowy budżet? Są badania

Ile naprawdę kosztuje ogrzewanie domów jednorodzinnych w Polsce? Sprawdził to Polski Alarm Smogowy

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Robert Passia

17 lipca 2026, 09:09
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: iStock

Czy pompa ciepła powoduje wysokie rachunki?

fot: iStock

Ile naprawdę kosztuje ogrzewanie domów jednorodzinnych w Polsce? Sprawdził to Polski Alarm Smogowy

Badanie nie potwierdza opinii o gigantycznych kosztach korzystania z pomp ciepła, które w ostatnim czasie często pojawiały się w mediach. Jak czytamy w raporcie Polskiego Alarmu Smogowego, 60 proc. użytkowników tego typu urządzeń było zadowolonych z kosztów ogrzewania poniesionych ostatniej zimy. Podobny jest odsetek wśród użytkowników kotłów węglowych. W tej grupie zadowolonych jest 58 proc. respondentów. Najmniej zadowoleni z ponoszonych kosztów ogrzewania są użytkownicy kotłów gazowych i pelletowych - odpowiednio 47 i 46 proc.

- „Rachunki grozy” to termin, który może kojarzyć się z wysokimi kosztami ogrzewania domów, zwłaszcza w odniesieniu do pomp ciepła. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie rzeczywiście są opinie właścicieli domów jednorodzinnych na temat ogrzewania ich budynków i ponoszonych wydatków. Okazało się, że bardziej zadowoleni z ogrzewania są właściciele pomp ciepła i kotłów na drewno i węgiel, a mniej posiadacze kotłów gazowych i pelletowych - mówi Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.

Pompa ciepła opłacalna, ale...

Średni koszt ogrzewania pompą ciepła w styczniu wyniósł ok. 1361 zł, co było kwotą nieco wyższą od kosztu ogrzewania węglem czy drewnem (1338 zł). Więcej trzeba było zapłacić za ogrzewanie gazem – 1454 zł, a najwięcej pelletem – 1563 zł.  Co istotne, niskie rachunki przy pompie ciepła są związane z dobrym ociepleniem budynku. Na brak komfortu cieplnego w nieocieplonych domach narzekało 51 proc. ankietowanych. 

Badanie przeprowadzone przez SW Research objęło właścicieli domów jednorodzinnych ogrzewanych pompą ciepła oraz kotłami gazowym, pelletowym lub na węgiel i drewno. W badaniu wzięły udział 1154 osoby z całej Polski.

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