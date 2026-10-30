Wykorzystanie do końca bieżącego roku środków z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026 było dla samorządów nie lada wyzwaniem.Dzięki Polskim Magazynom Obrony Cywilnej Arbena kompletna hala może zostać dostarczona jeszcze przed końcem tego roku. Jak to możliwe?

Wykorzystanie do końca bieżącego roku środków z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026 było dla samorządów nie lada wyzwaniem.Dzięki Polskim Magazynom Obrony Cywilnej Arbena kompletna hala może zostać dostarczona jeszcze przed końcem tego roku. Jak to możliwe?

PoMOC, czyli Polskie Magazyny Obrony Cywilnej Arbena to hale, które są produkowane przez katowicką spółkę Arbena. Każdy z nich jest rozwiązaniem szytym na miarę – dopasowanym do możliwości klienta. W zależności od potrzeb, PoMOC może być funkcjonalną przestrzenią na:

magazyny,

hale magazynowe,

zaplecze logistyczne,

infrastrukturę ochronną,

garaż.

PoMOC jest projektowana i produkowana w Polsce, dzięki czemu dostawa kompletnej hali jest możliwa jeszcze w 2026 roku, a jej montaż, który zajmuje maksymalnie 1-2 dni, może zostać zaplanowany w 2027 roku. Każda hala ma indywidualny projekt dopasowany do potrzeb i możliwości, a przy tym zoptymalizowany pod konkretny adres, strefę wiatrową i śniegową.

- Bardzo dobrym przykładem takiej hali jest nasza realizacja dla Powiatu Kamienna Góra – wyjaśnia Marcin Bielawny, doradca klienta. – Nasi montażyści w zaledwie dwa dni postawili funkcjonalną halę, która zabezpiecza sprzęt zakupiony na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej.

Na kilka tygodni przed końcem 2026 r. jednostki samorządu terytorialnego intensyfikują działania związane z wykorzystaniem środków z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026. Zgodnie z obowiązującymi zasadami środki przyznane w danym roku budżetowym co do zasady muszą zostać wydatkowane do 31 grudnia, a niewykorzystane kwoty podlegają zwrotowi.

- Wiemy, że gminy, powiaty i województwa wywiązały się ze swoich zadań, kupując sprzęt, który chroni i ratuje życie – podkreśla Bartłomiej Benisz, prezes Arbena sp. z o.o. – by ten sprzęt mógł jednak pracować latami, potrzebuje solidnego i trwałego „dachu nad głową” – takiego jako PoMOC Arbena.

PoMOC, czyli Polskie Magazyny Obrony Cywilnej Arbena to rozwiązanie, które pozwala szybko zorganizować zaplecze magazynowe. Są to modułowe obiekty przeznaczone do przechowywania sprzętu, rezerw materiałowych, agregatów i zasobów logistycznych wykorzystywanych w sytuacjach kryzysowych.

Technologia modułowa pozwala znacząco skrócić czas inwestycji w porównaniu z tradycyjnymi budynkami. Arbena jako pierwsza w branży zastosowała stal konstrukcyjną HX420 z powłoką Magnelis®, która zapewnia znacznie wyższą odporność antykorozyjną niż standardowy ocynk. Rozwiązanie to przekłada się na długą żywotność obiektów i niskie koszty utrzymania, co ma znaczenie przy wieloletnim użytkowaniu infrastruktury ochronnej.

– Warto podkreślić, że konstrukcja łukowa hali Arbena jest na co dzień nieocenionym wsparciem nie tylko dla zadań ochrony ludności, ale też w codziennej logistyce jednostek samorządowych – dodaje Marcin Bielawny z Arbeny.

Przy zbliżającym się końcu roku budżetowego i jednoczesnym starcie nowej perspektywy finansowej na lata 2027–2031 kluczowa staje się zdolność do sprawnego przygotowania zaplecza. Polskie Magazyny Obrony Cywilnej Arbena stanowią przykład krajowego rozwiązania łączącego szybkość realizacji z trwałością konstrukcji. Katowicka spółka projektuje i buduje hale wielofunkcyjne nieprzerwanie od 2012 roku. Dzięki temu zarówno produkcja, jak i dostawa oraz montaż odbywają się bez zbędnej zwłoki. W praktyce oznacza to możliwość dostawy do końca 2026 roku oraz montaż już w 2027 roku.