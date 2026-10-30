Energetyka

Polski biometan zyskuje nowy impuls. Enea i Krajowa Grupa Spożywcza współpracują

Grupa Enea i KGS planują wspólny rozwój projektów biometanowych. Połączenie zaplecza surowcowego Krajowej Grupy Spożywczej z kompetencjami energetycznymi Enei ma stworzyć podstawy do produkcji biometanu przy polskich cukrowniach. Ramowy plan współpracy, otwierający drogę do wspólnych działań, podpisano w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych. 

30 października 2026, 15:13
źródło: Energiapress.pl

fot: Enea

Polska ma potencjał, by produkować miliardy metrów sześciennych biometanu rocznie

fot: Enea

Grupa Enea i KGS planują wspólny rozwój projektów biometanowych. Połączenie zaplecza surowcowego Krajowej Grupy Spożywczej z kompetencjami energetycznymi Enei ma stworzyć podstawy do produkcji biometanu przy polskich cukrowniach. Ramowy plan współpracy, otwierający drogę do wspólnych działań, podpisano w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych. 

Projekt współpracy zakłada przygotowanie i ocenę modelu rozwoju portfela biometanowni o łącznej mocy zainstalowanej ok. 60 MW. 

Przewiduje opracowanie studiów wykonalności dla sześciu lokalizacji przy siedmiu cukrowniach należących do KGS. Podpisany ramowy plan współpracy – tzw. term-sheet – wyznacza kierunki działań, których celem będzie połączenie potencjału sektora rolno-spożywczego z kompetencjami energetycznymi i infrastrukturalnymi krajowych podmiotów.

Więcej:

https://energiapress.pl/news/6098/polski-biometan-zyskuje-nowy-impuls-enea-i-krajowa-grupa-spozywcza-wspolpracuja

 

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