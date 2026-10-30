Energetyka

Polska wśród krajów o najwyższych kosztach energii po uwzględnieniu siły nabywczej

Polska znalazła się na drugim miejscu w UE pod względem kosztów energii elektrycznej dla gospodarstw domowych po uwzględnieniu siły nabywczej mieszkańców. Według danych Eurostatu cena energii wyniosła 41,1 PPS na 100 kWh, ustępując jedynie Rumunii (46,9 PPS) - wynika z danych Eurostatu.

Pap

30 października 2026, 14:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: ARC

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fot: ARC

Polska znalazła się na drugim miejscu w UE pod względem kosztów energii elektrycznej dla gospodarstw domowych po uwzględnieniu siły nabywczej mieszkańców. Według danych Eurostatu cena energii wyniosła 41,1 PPS na 100 kWh, ustępując jedynie Rumunii (46,9 PPS) - wynika z danych Eurostatu.

Jednocześnie średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w całej UE spadła w pierwszej połowie 2026 r. o 2,2 proc., do 0,28 euro za kWh z 0,29 euro za kWh w drugim półroczu 2025 r. 

Ceny w unijnych krajach

Dane opublikowane przez Eurostat wskazują także na niewielki spadek udziału podatków i opłat w końcowych rachunkach za energię. W pierwszej połowie 2026 r. stanowiły one 28,4 proc. ceny końcowej wobec 28,9 proc. pół roku wcześniej. 

W ujęciu nominalnym najwyższe ceny energii dla gospodarstw domowych odnotowano w Irlandii (0,39 euro za kWh), a następnie w Niemczech i Belgii (po 0,36 euro za kWh). 

Najniższe ceny obowiązywały na Węgrzech (0,11 euro za kWh) oraz na Malcie i w Bułgarii (po 0,13 euro za kWh).  W porównaniu z pierwszą połową 2025 r. największe wzrosty cen energii zanotowano w Rumunii (+51,6 proc.), Irlandii (+19,8 proc.) i Finlandii (+18,4 proc.). Najsilniejsze spadki wystąpiły natomiast w Danii (-31,7 proc.) oraz Luksemburgu (-24,1 proc.).

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