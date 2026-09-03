Polska i Czechy podpisały memorandum o współpracy przy rozwoju gigafabryk AI w ramach EuroHPC podczas CEE AI Summit w Pradze. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski poinformował, że z jego wiedzy wynika, że do przetargu na gigafabrykę szykują się trzy konsorcja z Polski.

Czy ta fabryka powstanie w Polsce?

Polska i Czechy podpisały memorandum o współpracy przy rozwoju gigafabryk AI w ramach EuroHPC podczas CEE AI Summit w Pradze. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski poinformował, że z jego wiedzy wynika, że do przetargu na gigafabrykę szykują się trzy konsorcja z Polski.

Z memorandum wynika, że w zależności od wyników naboru przewidziano wspólny projekt polsko-czeski, współpracę dwóch odrębnych fabryk lub udział obu państw w jednym wybranym projekcie, m.in. poprzez dostęp do mocy obliczeniowych, podział obciążeń i wspólne zamówienia.

Dokument zakłada także współpracę roboczą, konsultowanie stanowisk na forach europejskich i współpracę przy wykorzystaniu finansowania EuroHPC i InvestAI, z uwzględnieniem wkładu obu państw, oraz wykorzystanie infrastruktury na potrzeby administracji, bezpieczeństwa, badań i rozwoju AI.

Jasny sygnał dla biznesu

Standerski poinformował, że podpisane w czwartek porozumienie ma być jasnym sygnałem dla biznesu, że Polska i Czechy współpracują.

- Najlepszym scenariuszem będzie powstanie dwóch części gigafabryki AI - w Polsce i w Czechach. Oba rządy uważają ten scenariusz za najlepszy i rekomendują firmom, żeby również w tym kierunku szły - powiedział Standerski.

- Polsko-czeskie porozumienie, to tylko część naszej ofensywy dyplomatycznej w tym zakresie, bo współpracujemy również w zakresie gigafabryki z Węgrami, Słowacją, Chorwacją i Litwą - dodał.

Ponadto - jak wyjaśnił - wskazane przez niego kraje już w tym momencie inwestują w polską gigafabrykę. - W przypadku budowy jej w Polsce - Węgry, Słowacja, Chorwacja i Litwa będą partycypować w mocach obliczeniowych płynących prosto z Polski - powiedział wiceminister.