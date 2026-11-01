Polska energetyka wzmacnia ochronę przed cyberzagrożeniami

Polska buduje nową linię obrony przed cyberatakami na sektor energii. Polskie Sieci Elektroenergetyczne utworzą i będą prowadzić CSIRT Energia – wyspecjalizowany zespół, który będzie wspierał spółki z sektora w reagowaniu na cyberzagrożenia oraz koordynował, we współpracy z nimi, obsługę incydentów. Porozumienie w tej sprawie podpisali minister energii Miłosz Motyka i prezes PSE Grzegorz Onichimowski. W wydarzeniu uczestniczył wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Polska buduje nową linię obrony przed cyberatakami na sektor energii. Polskie Sieci Elektroenergetyczne utworzą i będą prowadzić CSIRT Energia – wyspecjalizowany zespół, który będzie wspierał spółki z sektora w reagowaniu na cyberzagrożenia oraz koordynował, we współpracy z nimi, obsługę incydentów. Porozumienie w tej sprawie podpisali minister energii Miłosz Motyka i prezes PSE Grzegorz Onichimowski. W wydarzeniu uczestniczył wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

W naszej strategii do 2040 roku podkreśliliśmy rosnące znaczenie zagrożeń cybernetycznych. Duże elektrownie systemowe to podstawa stabilności systemu elektroenergetycznego, ale ponad połowa mocy wytwórczych w Polsce to małe źródła rozproszone po systemie. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej ma więc fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa dostaw energii, a tym samym utrzymania ciągłości działania kraju, gospodarki i społeczeństwa. CSIRT Energia pomoże w koordynacji działań, tworzeniu jednolitych standardów i procedur, co jest warunkiem skutecznej ochrony przed cyberzagrożeniami – podkreślił prezes zarządu PSE Grzegorz Onichimowski.

CSIRT Energia będzie łączył wiedzę o cyberzagrożeniach ze znajomością specyfiki sektora energetycznego. Zespół ma zapewnić – poza wyminą informacji i wsparciem technicznym - szybką reakcję i koordynacje działań, gdy incydent obejmuje kilka przedsiębiorstw lub może wpłynąć na ciągłość dostaw energii. Co ważne: zespół będzie wspierał sektor, a nie zastępował odpowiedzialności przedsiębiorstw – podkreślił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Bezpieczeństwo energetyczne to dziś nie tylko sprawne elektrownie, bezpieczne sieci i stabilne dostawy energii, ciepła czy paliw. To również zdolność do ochrony systemów informatycznych i przemysłowych systemów sterowania przed cyberatakami. W energetyce skutki takiego ataku mogą wykraczać daleko poza świat cyfrowy i uderzać w działanie infrastruktury. Dlatego budujemy wyspecjalizowany system reagowania, który pozwoli szybciej rozpoznawać zagrożenia, ostrzegać przedsiębiorstwa i koordynować działania. Powierzamy to zadanie PSE, które dysponują odpowiednim doświadczeniem, kompetencjami i zapleczem. Chcemy, aby CSIRT Energia osiągnął gotowość operacyjną jak najszybciej – powiedział minister energii Miłosz Motyka.

CSIRT Energia (Computer Security Incident Response Team) to wyspecjalizowany zespół zajmujący się wykrywaniem i analizowaniem cyberzagrożeń oraz reagowaniem na incydenty bezpieczeństwa komputerowego w sektorze energetycznym.

CSIRT Energia będzie piątym sektorowym zespołem reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa w Polsce obok CSIRT Cyfra dla infrastruktury cyfrowej, CSIRT KNF dla sektora bankowego i finansowego, CSIRT Infrastruktura dla transportu i zaopatrzenia w wodę oraz CSIRT CeZ dla sektora ochrony zdrowia.

Wspólne działania na rzecz cyberbezpieczeństwa

Na mocy podpisanego porozumienia minister energii powierza PSE utworzenie, utrzymanie, zapewnienie funkcjonowania i rozwój CSIRT Energia. Jako organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa dla sektora energii i sektora inwestycji energii jądrowej, minister energii odpowiada za zapewnienie funkcjonowania zespołu oraz nadzór i weryfikację realizacji powierzonych zadań.

PSE odpowiadają za przygotowanie harmonogramu uruchomienia zespołu oraz zapewnienie odpowiednich zasobów kadrowych, organizacyjnych i technicznych, a także narzędzi, procedur i bezpiecznej wymiany informacji.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne mają doświadczenie w zapewnianiu bezpieczeństwa infrastruktury o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania państwa. Spółka wdraża zaawansowane mechanizmy ochrony i reagowania na incydenty poprzez własne jednostki CERT (Computer Emergency Response Team) oraz SOC (Security Operations Center). PSE świadczą również usługę cyberochrony dla europejskiego stowarzyszenia operatorów systemów przesyłowych ENTSO-E.

Utworzenie CSIRT Energia pozwoli rozwijać specjalistyczną wiedzę o technologiach i procesach wykorzystywanych w poszczególnych obszarach energetyki oraz charakterystycznych dla nich cyberzagrożeniach.

Szybsze reagowanie na cyberzagrożenia

Skupienie informacji i kompetencji w jednym wyspecjalizowanym zespole pozwoli szybciej rozpoznawać powtarzające się zagrożenia, sprawniej ostrzegać spółki z sektora i skuteczniej ograniczać skutki incydentów. Wspólna analiza informacji oraz skoordynowane działania poprawią przygotowanie sektora na cyberataki i wzmocnią jego zdolność do utrzymania ciągłości kluczowych usług.

Do najważniejszych zadań CSIRT Energia należeć będą:

przyjmowanie zgłoszeń i wczesnych ostrzeżeń o incydentach

analizowanie zagrożeń i podatności

reagowanie na cyberataki i podejmowanie niezbędnych działań technicznych

wspieranie koordynacji obsługi incydentów

współpraca z krajowymi i sektorowymi zespołami CSIRT

wspieranie wymiany informacji i dobrych praktyk, organizacji ćwiczeń oraz inicjatyw szkoleniowych.

Utworzenie CSIRT Energia nie zwalnia przedsiębiorstw z odpowiedzialności za ochronę własnych systemów.

Cyberbezpieczeństwo integralną częścią bezpieczeństwa energetycznego

Skala wyzwań rośnie. Jak wynika ze sprawozdania Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa za 2025 r., krajowe zespoły CSIRT obsłużyły blisko 273 tys. incydentów, czyli o 144,4 proc. więcej niż rok wcześniej.

Pod koniec grudnia 2025 r. doszło do skoordynowanych ataków o charakterze destrukcyjnym, wymierzonych m.in. w systemy związane z ponad 30 farmami wiatrowymi i fotowoltaicznymi oraz elektrociepłownią. Ataki nie spowodowały przerwy w dostawach energii.