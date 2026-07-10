Połowa Polaków woli organizować wakacyjny wyjazd samodzielnie

Samodzielną organizację wakacyjnego wyjazdu preferuje połowa Polaków, opcję all inclusive wybiera niespełna 14 proc. - wynika z badania Barometr Providenta. W publikacji wskazano, że większą popularnością cieszą się wyjazdy nastawione na zwiedzanie i poznawanie nowych miejsc niż na plażowanie.

Samodzielną organizację wakacyjnego wyjazdu preferuje połowa Polaków, opcję all inclusive wybiera niespełna 14 proc. - wynika z badania Barometr Providenta. W publikacji wskazano, że większą popularnością cieszą się wyjazdy nastawione na zwiedzanie i poznawanie nowych miejsc niż na plażowanie.

Zgodnie z wynikami badania samodzielny wyjazd (w Polsce lub za granicę) wybiera 50 proc. ankietowanych, 13,6 proc. woli wakacje all inclusive, a 10,7 proc. - inny wyjazd zorganizowany przez biuro podróży. Kolejne 5,3 proc. preferuje pobyt w agroturystyce, 4,6 proc. wyjazd na kamping lub pod namiot, a 2,3 proc. - podróż kamperem. Jednocześnie stosunkowo wysoki odsetek ankietowanych (13,4 proc.) nie ma zdania w tej kwestii.

Zdaniem autorów badania popularność samodzielnie organizowanych wyjazdów pokazuje, że Polacy chcą mieć kontrolę nad całym przebiegiem urlopu - sami wybrać miejsce i standard noclegu oraz sposób spędzania czasu.

Polacy lubią zwiedzać

Polacy najczęściej wskazują, że wybierają wyjazdy nastawione głównie na zwiedzanie i poznawanie nowych miejsc (taką opcję wybrało 30 proc. badanych). Mniejszą popularnością cieczy się plażowanie i relaks (17,8 proc.) oraz wypoczynek w kontakcie z naturą (16,8 proc.). 13 proc. ankietowanych woli wypoczynek w jednym miejscu, bez intensywnego przemieszczania się, a 7,9 proc. - wyjazd objazdowy. Najmniejszą popularnością cieszą się urlopy nastawione na aktywność fizyczną lub wyjazdy sportowe - taką opcję wskazało 3,2 proc. respondentów. Kolejne 11,4 proc. to osoby niezdecydowane.

Większość pytanych uważa, że urlop wystarczająco długi, aby odpocząć powinien trwać więcej niż tydzień, ale mniej niż dwa tygodnie - wskazało tak 23,5 proc. osób. Kolejne 21,1 proc. uważa, że potrzebne jest ok. 5-6 dni wolnego, a dla 14,9 proc. optymalnym czasem są pełne dwa tygodnie. Krótkie, jedno lub dwudniowe wyjazdy są wystarczające dla 3,7 proc. ankietowanych. 16,5 proc. nie potrafi z kolei określić, jak długiego wypoczynku potrzebuje.

Priorytet to pogoda i bezpieczeństwo

Dla 49,9 proc. urlopowiczów najbardziej przeszkadza w wypoczynku brzydka pogoda, 45,7 proc. wskazała na wysokie ceny, a 44,6 proc. na zbyt dużą liczbę osób lub zachowanie innych turystów. Ponadto 25,1 proc. badanych wskazało na niezgodność oferty z rzeczywistością, a 19,8 proc. na problemy związane z poczuciem bezpieczeństwa.

W kontekście bezpieczeństwa podczas wyjazdów zagranicznych Polacy najczęściej ufają przede wszystkim znajomym i rodzinie - taką odpowiedź wskazuje 31,8 proc. badanych. Kolejne 29,1 proc. ufa oficjalnym komunikatom MSZ, a 20,1 proc. - informacjom biura podróży. Ponadto 19,8 proc. jako zaufane źródło informacji traktuje media, a 9,3 proc. - portale społecznościowe. Mniejszy odsetek badanych (4,5 proc.) wskazało na pomoc sztucznej inteligencji.

Badanie zostało zrealizowane przez agencję Danae metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków w maju 2026 r. Barometr Providenta jest badaniem cyklicznym.