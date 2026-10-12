Połowa Polaków uważa, że system kaucyjny jest niewygodny

Dla 49 proc. Polaków system kaucyjny jest niewygodny; najczęściej wskazywanym problemem była konieczność przechowywania pustych opakowań w domu - wynika z badania CBOS. Natomiast 47 proc. ankietowanych oceniło system kaucyjny jako wygodny.

Dla 49 proc. Polaków system kaucyjny jest niewygodny; najczęściej wskazywanym problemem była konieczność przechowywania pustych opakowań w domu - wynika z badania CBOS. Natomiast 47 proc. ankietowanych oceniło system kaucyjny jako wygodny.

Oceny systemu kaucyjnego są powiązane z poglądami politycznymi badanych - podali autorzy badania. 49 proc. Polaków wskazało, że system kaucyjny jest niewygodny dla konsumentów. Najbardziej sceptyczni byli zwolennicy Konfederacji Wolność i Niepodległość, wśród których 85 proc. negatywnie oceniło system. Natomiast 47 proc. Polaków uznało system kaucyjny za wygodny.

Najczęściej przekonanie to wyrażali zwolennicy Koalicji Obywatelskiej (67 proc.). Z badania wynika, że za największą niedogodność respondenci uznali konieczność przechowywania pustych opakowań w domu - na taki problem wskazało 44 proc. badanych. Ponad jedna trzecia (37 proc.) zwróciła uwagę na problemy z działaniem butelkomatów - ich awarie, a także to, że urządzenia te bywają przepełnione.

Największe uciążliwości

Natomiast dla 28 proc. Polaków największą uciążliwością systemu kaucyjnego jest konieczność zanoszenia opakowań do miejsca ich zwrotu. Blisko jedna czwarta respondentów (24 proc.) jako niedogodność wskazała kolejki do butelkomatów, zaś dla jednej piątej (20 proc.) problemem był zwrot opakowań, mimo że miały one oznakowanie kaucyjne.

Podobny odsetek badanych - 19 proc. - zwrócił uwagę na problem z dostępnością automatów kaucyjnych w ich okolicy. 4 proc. Polaków wskazało na problemy z wymianą kuponów z butelkomatów na pieniądze w kasie sklepu. Najrzadziej jako niedogodność badani wybierali, że butelkomat nie nalicza kwot za zwrócone butelki oraz konieczność przedstawienia dowodu zakupu podczas zwrotu opakowania (po 3 proc.).

Jednocześnie blisko jedna piąta ankietowanych (18 proc.) zadeklarowała, że nie dostrzega żadnych niedogodności związanych z funkcjonowaniem systemu kaucyjnego.

Rozszerzyć program?

Z badania wynika, że 39 proc. Polaków opowiada się za rozszerzeniem systemu kaucyjnego na kolejne rodzaje opakowań, zaś 26 proc. uważa, że powinien on obowiązywać w obecnej formie. Oznacza to, że 65 proc. ankietowanych jest za pozostawieniem systemu kaucyjnego w istniejącej lub rozszerzonej formie. Natomiast 30 proc. badanych zadeklarowało, że system kaucyjny powinien zostać zlikwidowany. 5 proc. respondentów nie miała określonego zdania na ten temat.

Jak podali autorzy badania, według 72 proc. Polaków system kaucyjny pomaga ograniczyć ilość odpadów trafiających do środowiska. Przeciwnego zdania była ponad jedna piąta ankietowanych (22 proc.), zaś 5 proc. nie miała określonego zdania w tej kwestii.

System kaucyjny zaczął obowiązywać w Polsce 1 października 2025 roku. Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" CBOS zrealizował w dniach od 14 do 27 września br. na próbie 956 osób. Badanie było prowadzone metodami CAPI (wśród 63,8 proc. respondentów), CATI (22,6 proc.) i CAWI (13,6 proc.).