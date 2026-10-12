Niemal połowa, bo 47 proc. badanych Polaków ma oszczędności i regularnie je gromadzi; jednocześnie co ósmy przyznaje, że ostatni raz udało mu się odłożyć pieniądze ponad rok temu - wynika z badania na zlecenie Santander Consumer Bank.

Niemal połowa, bo 47 proc. badanych Polaków ma oszczędności i regularnie je gromadzi; jednocześnie co ósmy przyznaje, że ostatni raz udało mu się odłożyć pieniądze ponad rok temu - wynika z badania na zlecenie Santander Consumer Bank.

Autorzy badania ocenili, że posiadanie zaplecza finansowego gwarantuje nie tylko spokój w trudniejszych momentach, ale zapewnia również większą swobodę w dysponowaniu codziennym budżetem.

Poduszka finansowa to nie rzadkość

Najwięcej osób (47 proc.) ma zgromadzone oszczędności i regularnie je odkłada. 27 proc. wskazało, że choć ma do dyspozycji pewną zapasową pulę pieniędzy, to obecnie jej nie powiększa. Niemal co piąty Polak (17 proc.) przyznał, że nie posiada poduszki finansowej i nie gromadzi nowych środków. Natomiast 8 proc. rozpoczęło oszczędzanie, ale nie dysponuje jeszcze rezerwą. Dwóch na pięciu uczestników badania (40 proc.) odłożyło pieniądze w ostatnim miesiącu. 22 proc. osób odpowiedziało, że zrobiło to 2-3 miesiące wcześniej, a 12 proc. - w ciągu poprzednich 4-12 miesięcy. Dokładnie taki sam odsetek ankietowanych (12 proc.) przyznał, że po raz ostatni zasilił swój zapasowy budżet ponad rok temu.

"Regularne odkładanie i posiadanie poduszki finansowej najliczniej deklarują respondenci w wieku 18-29 oraz 40-49 lat (po 50 proc.). Z kolei całkowity brak takiego nawyku i jakichkolwiek rezerw najczęściej dotyczy pięćdziesięciolatków (29 proc.)" -wskazała Mariola Kondek-Pasztetnik z Santander Consumer Banku, cytowana w informacji.

Zwróciła uwagę, że wzorce oszczędzania w polskich gospodarstwach domowych zmieniają się również wraz z poziomem osiąganych dochodów.

Wśród osób najlepiej sytuowanych 69 proc. regularnie gromadzi pieniądze, podczas gdy w grupie respondentów, którzy oceniają swoją sytuację budżetową jako złą, odsetek ten spada do zaledwie 7 proc. - podała.

Łatwy dostęp do pieniędzy

Ankietowani uznali, że najbardziej pomocna przy oszczędzaniu jest możliwość skorzystania ze zgromadzonych środków w dowolnym momencie (39 proc.). Niemal tyle samo osób wskazało łatwy dostęp do pieniędzy i brak dodatkowych opłat (38 proc.). Z kolei 37 proc. wymieniło automatyczne odkładanie określonej kwoty, która jest pobierana bezpośrednio z konta.

Wśród kolejnych rozwiązań, uważanych za pomocne w oszczędzaniu, respondenci wymienili: podział nagromadzonych środków na konkretne cele (32 proc.) oraz analizę wydatków w aplikacji bankowej (22 proc.). Mniejsze znaczenie mają dla nich powiadomienia i przypomnienia o odkładaniu (15 proc.) oraz wsparcie doradcy finansowego (8 proc.).

"Mechanizmy proponowane przez banki również mogą przekładać się na sprawne i regularne oszczędzanie. W ocenie respondentów największe znaczenie ma wyjaśnianie produktów finansowych prostym językiem (73 proc.)" - podali autorzy badania.

Dodali, że kolejne pozycje zajęły: lepsza oferta rozwiązań oszczędnościowych (71 proc.), czytelna analiza wydatków (68 proc.), stałe przelewy na określoną kwotę (66 proc.) oraz ostrzeżenia o zbliżaniu się do limitu budżetu (65 proc.).

Ponad połowa ankietowanych za pomocne uznaje także intuicyjne i łatwo dostępne lokaty z niskim wkładem początkowym (64 proc.), automatyczne odkładanie stałego procentu od transakcji (59 proc.), bankowe podpowiedzi o możliwości ograniczenia kosztów (55 proc.) oraz zaokrąglenia do pełnych kwot przy płatnościach (54 proc.).

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 23 lipca - 3 sierpnia br. W badaniu wzięła udział grupa 1000 dorosłych Polaków.