Kandydaci złożyli prawie 15,5 tys. zgłoszeń na studia na Politechnice Śląskiej, czyli o prawie 5 tys. więcej niż przed rokiem. Chętnie wybierane były zarówno kierunki tradycyjnie popularne, jak i te związane z nowymi trendami. Do tych pierwszych należą np. budownictwo, automatyka i robotyka, transport czy informatyka, a do drugich – m.in. inżynieria danych i sztuczna inteligencja.

Uczelnia ogłosiła już wyniki kwalifikacji. Czas na dopełnienie formalności dla przyjętych kandydatów mija 22 lipca o godz. 17. Dwa dni później ruszy druga tura rekrutacji, która potrwa do 31 sierpnia. Obejmie te kierunki, na których limit miejsc nie został jeszcze wyczerpany.

Są chętni na górnictwo?

Wśród najpopularniejszych kierunków nie ma tych, które wykładane są na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej. Na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia zgłosiły się 1053 osoby. Najpopularniejszym kierunkiem jest tam geodezja i kartografia, którą chce studiować 319 osób. Co ciekawe, 64 osoby chcą studiować rewitalizację terenów poprzemysłowych, czyli kierunek włączony niedawno do oferty wydziału.