Polacy spędzali wakacje głównie w krajach śródziemnomorskich, zarówno południa Europy, jak i m.in. w Turcji i Egipcie - wynika z danych przedstawicieli branży turystycznej. W przypadku podróży krajowych, największą popularnością cieszyły się góry i Morze Bałtyckie.

Polacy spędzali wakacje głównie w krajach śródziemnomorskich, zarówno południa Europy, jak i m.in. w Turcji i Egipcie - wynika z danych przedstawicieli branży turystycznej. W przypadku podróży krajowych, największą popularnością cieszyły się góry i Morze Bałtyckie.

Z danych przedstawicieli branży turystycznej wynika, że Polacy w wakacje najchętniej wyjeżdżali przede wszystkim do Włoch, Hiszpanii, Grecji, Turcji i Egiptu, a ich urlopy trwały najczęściej ok. tygodnia. Równie dużą popularnością cieszyły się urlopy w lipcu, jak i w sierpniu.

Jak wskazał Matei Psatta z platformy FRU, najpopularniejsze kraje wśród Polaków w tegoroczne wakacje to Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Grecja i Francja. W przypadku miast największym zainteresowaniem cieszyły się głównie te oferujące bogatą ofertę turystyczną i szeroką siatkę połączeń lotniczych - przede wszystkim Rzym, Mediolan, Londyn i Alicante.

"Polacy coraz częściej stawiają na podróże, które pozwalają efektywnie wykorzystać zarówno urlop, jak i budżet. Jeszcze kilka lat temu wakacyjny wyjazd najczęściej oznaczał jeden dłuższy urlop w roku, dziś coraz częściej wybieramy model ťczęściej, ale krócejŤ. Potwierdzają to dane FRU: średnia długość pobytu przy rezerwacjach lotów w obie strony w lipcu i sierpniu wyniosła niespełna 8 dni" - wskazał Matei.

Najpopularniejsze wyjazdy

Dodał, że najpopularniejsze były wyjazdy trwające od sześciu do ośmiu oraz od trzech do pięciu dni - łącznie stanowiły one blisko 70 proc. wszystkich rezerwacji. Podkreślił też, że Polacy w okresie wakacji równie chętnie podróżują w lipcu, jak i sierpniu.

Z danych internetowego biura podróży eSky.pl wynika, że w tegoroczne wakacje Polacy ponownie najchętniej wybierali wypoczynek w krajach południa Europy. Znajdujące się na pierwszym miejscu Włochy odpowiadały za 27 proc. wszystkich wyjazdów, druga Hiszpania za 15 proc., a trzecia Grecja za 13 proc. Na dalszych miejscach uplasowała się Malta (11 proc.) i Bułgaria (9,5 proc.).

Katarzyna Hauton z eSky.pl podkreśliła, że ostatni z wymienionych krajów zanotował szczególnie dynamiczny wzrost, bo liczba wyjazdów do tego kraju zwiększyła się sześciokrotnie względem ubiegłego roku.

"Jednocześnie sezon 2026 r. pokazał, że Polacy coraz chętniej odkrywają mniej oczywiste kierunki. Przykładem jest Albania, gdzie liczba pakietów Lot+Hotel wzrosła aż 7-krotnie r/r" - dodała.

Poinformowała również, że 20 proc. podróżnych zdecydowało się na krótkie, trzydniowe city breaki. Najpopularniejsze pozostały jednak klasyczne, trwające najczęściej tydzień urlopy. Podróże trwające przynajmniej pięć dni odpowiadały za ponad połowę rezerwacji. Hauton wskazała też, że sierpień cieszył się większą popularnością - liczba wyjazdów była wtedy o ok. 10 proc. wyższa niż w lipcu.

Z danych Wakacje.pl wynika z kolei, że w lipcu i sierpniu klienci portalu wyjeżdżali najczęściej do Turcji, Grecji i Egiptu. Zaraz za podium znalazły się Hiszpania i Tunezja, a dalsze miejsca zajęły kraje południa Europy - Bułgaria, Cypr, Albania, Włochy i Chorwacja. Pierwsza piątka państw odpowiadała za ok. 80 proc. letnich wyjazdów.

W przypadku regionów na pierwszych trzech miejscach znalazła się Riwiera Turecka, Hurghada (Egipt) oraz Marsa Alam (Egipt). Dalej znalazły się: Wybrzeże Egejskie, Kreta (Grecja), Słoneczny Brzeg (Bułgaria), Rodos (Grecja), Zakynthos (Grecja), Majorka (Hiszpania) i Djerba (Tunezja).