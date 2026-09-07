Kraj i Świat

Polacy wybierając zagraniczne wakacje najczęściej odwiedzali kraje śródziemnomorskie

Polacy spędzali wakacje głównie w krajach śródziemnomorskich, zarówno południa Europy, jak i m.in. w Turcji i Egipcie - wynika z danych przedstawicieli branży turystycznej. W przypadku podróży krajowych, największą popularnością cieszyły się góry i Morze Bałtyckie.

Pap

7 września 2026, 07:20
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: pixabay.com

Wyjazdy jesienią bardzo popularne.

fot: pixabay.com

Polacy spędzali wakacje głównie w krajach śródziemnomorskich, zarówno południa Europy, jak i m.in. w Turcji i Egipcie - wynika z danych przedstawicieli branży turystycznej. W przypadku podróży krajowych, największą popularnością cieszyły się góry i Morze Bałtyckie.

Z danych przedstawicieli branży turystycznej wynika, że Polacy w wakacje najchętniej wyjeżdżali przede wszystkim do Włoch, Hiszpanii, Grecji, Turcji i Egiptu, a ich urlopy trwały najczęściej ok. tygodnia. Równie dużą popularnością cieszyły się urlopy w lipcu, jak i w sierpniu.

Jak wskazał  Matei Psatta z platformy FRU, najpopularniejsze kraje wśród Polaków w tegoroczne wakacje to Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Grecja i Francja. W przypadku miast największym zainteresowaniem cieszyły się głównie te oferujące bogatą ofertę turystyczną i szeroką siatkę połączeń lotniczych - przede wszystkim Rzym, Mediolan, Londyn i Alicante.

"Polacy coraz częściej stawiają na podróże, które pozwalają efektywnie wykorzystać zarówno urlop, jak i budżet. Jeszcze kilka lat temu wakacyjny wyjazd najczęściej oznaczał jeden dłuższy urlop w roku, dziś coraz częściej wybieramy model ťczęściej, ale krócejŤ. Potwierdzają to dane FRU: średnia długość pobytu przy rezerwacjach lotów w obie strony w lipcu i sierpniu wyniosła niespełna 8 dni" - wskazał Matei.

Najpopularniejsze wyjazdy 

Dodał, że najpopularniejsze były wyjazdy trwające od sześciu do ośmiu oraz od trzech do pięciu dni - łącznie stanowiły one blisko 70 proc. wszystkich rezerwacji. Podkreślił też, że Polacy w okresie wakacji równie chętnie podróżują w lipcu, jak i sierpniu.

Z danych internetowego biura podróży eSky.pl wynika, że w tegoroczne wakacje Polacy ponownie najchętniej wybierali wypoczynek w krajach południa Europy. Znajdujące się na pierwszym miejscu Włochy odpowiadały za 27 proc. wszystkich wyjazdów, druga Hiszpania za 15 proc., a trzecia Grecja za 13 proc. Na dalszych miejscach uplasowała się Malta (11 proc.) i Bułgaria (9,5 proc.).

Katarzyna Hauton z eSky.pl podkreśliła, że ostatni z wymienionych krajów zanotował szczególnie dynamiczny wzrost, bo liczba wyjazdów do tego kraju zwiększyła się sześciokrotnie względem ubiegłego roku.

 "Jednocześnie sezon 2026 r. pokazał, że Polacy coraz chętniej odkrywają mniej oczywiste kierunki. Przykładem jest Albania, gdzie liczba pakietów Lot+Hotel wzrosła aż 7-krotnie r/r" - dodała.

Poinformowała również, że 20 proc. podróżnych zdecydowało się na krótkie, trzydniowe city breaki. Najpopularniejsze pozostały jednak klasyczne, trwające najczęściej tydzień urlopy. Podróże trwające przynajmniej pięć dni odpowiadały za ponad połowę rezerwacji. Hauton wskazała też, że sierpień cieszył się większą popularnością - liczba wyjazdów była wtedy o ok. 10 proc. wyższa niż w lipcu.

Z danych Wakacje.pl  wynika z kolei, że w lipcu i sierpniu klienci portalu wyjeżdżali najczęściej do Turcji, Grecji i Egiptu. Zaraz za podium znalazły się Hiszpania i Tunezja, a dalsze miejsca zajęły kraje południa Europy - Bułgaria, Cypr, Albania, Włochy i Chorwacja. Pierwsza piątka państw odpowiadała za ok. 80 proc. letnich wyjazdów.

W przypadku regionów na pierwszych trzech miejscach znalazła się Riwiera Turecka, Hurghada (Egipt) oraz Marsa Alam (Egipt). Dalej znalazły się: Wybrzeże Egejskie, Kreta (Grecja), Słoneczny Brzeg (Bułgaria), Rodos (Grecja), Zakynthos (Grecja), Majorka (Hiszpania) i Djerba (Tunezja).

Powiązane tematy:

wakacje turystyka

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Samorząd i region

Chorzów stoi w korkach. Samochody mogłyby wrócić na estakadę, ale…

Zamknięcie wiaduktu na ul. Nowej spowodowało w Chorzowie drogowy armagedon. Sytuację mogłoby poprawić puszczenie ruchu estakadą, co dopuszcza ekspertyza obiektu. Jednak zgodnie z kolejnym zarządzeniem prezydenta Szymona Michałka estakada pozostanie zamknięta i to na długo.

Samorząd i region

Starzenie się społeczeństwa zmieni strukturę konsumpcji gospodarstw domowych

Starzenie się polskiego społeczeństwa w połączeniu z umiarkowanym wzrostem dochodów istotnie przesunie strukturę konsumpcji gospodarstw domowych - podkreślił Polski Instytut Ekonomiczny (PIE), powołując się na badania.

Przydomowa retencja to przyszłość
Środowisko

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zakazie tzw. greenwashingu

Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o zakazie tzw. greenwashingu, czyli reklamowania produktów jako przyjaznych dla środowiska, choć nie potwierdza tego stosowny certyfikat. Ustawa ma wejść w życie 27 września 2027 r.; teraz zajmie się nią Senat.

Kultura

„Łącznik – pieśń o Gerardzie Cieśliku”. Na Stadionie Śląskim powstanie wielkie widowisko o legendarnym meczu z 1957 roku

Plenerowy spektakl teatralny „Łącznik – pieśń o Gerardzie Cieśliku” odbędzie się 20 września 2026 r. o godz. 20.00 na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie. To wydarzenie łączy sport, teatr, muzykę, film i nowoczesne efekty multimedialne, tworząc poruszającą opowieść o pasji, odwadze i sile sportowych marzeń – osnutą wokół legendarnego meczu Polska–ZSRR z października 1957 roku.