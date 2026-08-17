Kraj i Świat

Polacy mieli na koniec I kwartału ponad 456 mld zł w gotówce

Polacy na koniec I kw. 2026 r. posiadali w gotówce 456 mld 369 mln zł, co stanowiło 11,1 proc. wszystkich aktywów finansowych gospodarstw domowych, co czyni gotówkę drugim (po depozytach bieżących) największym składnikiem oszczędności Polaków - wynika z danych Polskiego Funduszu Rozwoju.

Pap

17 sierpnia 2026, 08:31
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

W porównaniu do analogicznego kwartału rok wcześniej zgromadziliśmy o 16,2 proc. gotówki więcej

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Polacy na koniec I kw. 2026 r. posiadali w gotówce 456 mld 369 mln zł, co stanowiło 11,1 proc. wszystkich aktywów finansowych gospodarstw domowych, co czyni gotówkę drugim (po depozytach bieżących) największym składnikiem oszczędności Polaków - wynika z danych Polskiego Funduszu Rozwoju.

Poziom gotówki zwiększył się w ujęciu kwartalnym o 2,9 proc., a w porównaniu do analogicznego kwartału rok wcześniej zgromadziliśmy o 16,2 proc. gotówki więcej.

Pod względem wartości gotówki w relacji do PKB na tle innych państw Unii Europejskiej, Polska jest na trzecim miejscu z udziałem wynoszącym 11,5 proc. Wyprzedza nas Słowenia - 11,7 proc. i Niemcy z 11,6 proc. udziałem. Z nami są Włochy i Węgry z odpowiednio 8,8 proc. i 8,7 proc. Średnia unijna wynosi 4,7 proc. PKB.

Najmniej gotówki jako procent PKB na koniec pierwszego kwartału 2026 r. mieli Szwedzi - 0,7 proc., Grecy - 0,1 proc. i mieszkańcy Cypru - 0,1 proc.

Z danych PFR wynika, że wartość aktywów finansowych ogółem gospodarstw domowych wyniosła na koniec pierwszego kwartału br. 4 bln 102 mld 156 mln zł, co było najwyższą kwotą w historii dostępnych danych. Polacy najchętniej trzymają oszczędności na kontach, gdzie zgromadzili 1 bln 80 mld 276 mln zł i w gotówce.

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