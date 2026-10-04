Pamięć i tożsamość

Pokazują, jak trzeba dbać o górniczą tożsamość

W Muzeum Saturn w Czeladzi odbyło się czwarte spotkanie w ramach cyklu „Górnicza tożsamość Zagłębia”. Tym razem uczestnicy przyglądali się wystawie muzealnej nie tylko jako przestrzeni prezentowania zabytków, ale przede wszystkim jako narzędziu budowania opowieści i prowadzenia działań edukacyjnych.

Monika Krezel

Monika Krężel

4 października 2026, 09:43
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Muzeum Saturn

To kolejne szkolenie w ramach cyklu „Górnicza tożsamość Zagłębia”

fot: Muzeum Saturn

W Muzeum Saturn w Czeladzi odbyło się czwarte spotkanie w ramach cyklu „Górnicza tożsamość Zagłębia”. Tym razem uczestnicy przyglądali się wystawie muzealnej nie tylko jako przestrzeni prezentowania zabytków, ale przede wszystkim jako narzędziu budowania opowieści i prowadzenia działań edukacyjnych.

Szkolenie zatytułowane „Wystawa muzealna jako narzędzie narracyjne i edukacyjne” poprowadził dr Sławomir Kałuża – kustosz Muzeum Saturn w Czeladzi.

Podczas spotkania omówiono sposoby konstruowania narracji wystawienniczej, rolę eksponatu w budowaniu opowieści o przeszłości oraz znaczenie odpowiedniego doboru środków interpretacyjnych. Uczestnicy zastanawiali się również nad tym, jak łączyć warstwę merytoryczną z atrakcyjną formą przekazu i w jaki sposób projektować ekspozycję tak, aby była czytelna, angażująca i dostępna dla różnych grup odbiorców – podaje czeladzie Muzeum w mediach społecznościowych.

Szczególnym punktem odniesienia było dziedzictwo górnicze Zagłębia Dąbrowskiego. Praca z muzealną narracją pozwoliła pokazać, że wystawa może służyć nie tylko przekazywaniu wiedzy, lecz także budowaniu emocjonalnej więzi z miejscem, pamięcią lokalną i doświadczeniami dawnych społeczności przemysłowych.

9 października 2026 r. ostatnie już spotkanie w ramach cyklu zostanie poświęcone budowaniu partnerstw lokalnych i międzysektorowych.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje. Edycja 2026”.

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