Podpisana nowela Prawa energetycznego

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację Prawa energetycznego, która wprowadza m.in. obowiązek opracowania planów działania na wypadek zdarzeń zakłócających działanie systemów informacyjnych, związanych z centralnym systemem informacji rynku energii - podała w czwartek Kancelaria Prezydenta.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację Prawa energetycznego, która wprowadza m.in. obowiązek opracowania planów działania na wypadek zdarzeń zakłócających działanie systemów informacyjnych, związanych z centralnym systemem informacji rynku energii - podała w czwartek Kancelaria Prezydenta.

Ustawa ma na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa i odporności systemu elektroenergetycznego, usprawnienie działania centralnego systemu informacji rynku energii, a także uporządkowanie kluczowych obszarów funkcjonowania tegoż rynku. Ustawa odpowiada na najważniejsze postulaty zgłaszane przez sektor oraz regulatora rynku, prezesa Urzędu Regulacji Energetyki“ - podano w informacji.

Ustawa wprowadza obowiązek opracowania i stosowania planów działania na wypadek zdarzeń zakłócających działanie systemów informacyjnych związanych z centralnym systemem informacji rynku energii (CSIRE). Doprecyzowuje też zasady prowadzenia rozliczeń w sytuacjach niedostępności CSIRE oraz systemów współpracujących z przyczyn innych niż awaria.

Zobowiązuje też uczestników rynku energii do przekazywania danych czasu rzeczywistego, danych grafikowych oraz danych strukturalnych na potrzeby operatora systemu przesyłowego. Upraszcza również rozliczenia wynikające z tzw. płatnych stopni zasilania, czyli ograniczania poboru energii przez odbiorców za wynagrodzeniem na polecenie operatora. Przewidziano, że w takiej sytuacji z odbiorcą będzie rozliczał się operator systemu dystrybucyjnego