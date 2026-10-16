Energetyka

Podpisana nowela Prawa energetycznego

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację Prawa energetycznego, która wprowadza m.in. obowiązek opracowania planów działania na wypadek zdarzeń zakłócających działanie systemów informacyjnych, związanych z centralnym systemem informacji rynku energii - podała w czwartek Kancelaria Prezydenta.

Pap

16 października 2026, 07:57
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: PSE

Ustawa odpowiada na najważniejsze postulaty zgłaszane przez sektor oraz regulatora rynku

fot: PSE

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację Prawa energetycznego, która wprowadza m.in. obowiązek opracowania planów działania na wypadek zdarzeń zakłócających działanie systemów informacyjnych, związanych z centralnym systemem informacji rynku energii - podała w czwartek Kancelaria Prezydenta.

Ustawa ma na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa i odporności systemu elektroenergetycznego, usprawnienie działania centralnego systemu informacji rynku energii, a także uporządkowanie kluczowych obszarów funkcjonowania tegoż rynku. Ustawa odpowiada na najważniejsze postulaty zgłaszane przez sektor oraz regulatora rynku, prezesa Urzędu Regulacji Energetyki“ - podano w informacji. 

Ustawa wprowadza obowiązek opracowania i stosowania planów działania na wypadek zdarzeń zakłócających działanie systemów informacyjnych związanych z centralnym systemem informacji rynku energii (CSIRE). Doprecyzowuje też zasady prowadzenia rozliczeń w sytuacjach niedostępności CSIRE oraz systemów współpracujących z przyczyn innych niż awaria. 

Zobowiązuje też uczestników rynku energii do przekazywania danych czasu rzeczywistego, danych grafikowych oraz danych strukturalnych na potrzeby operatora systemu przesyłowego. Upraszcza również rozliczenia wynikające z tzw. płatnych stopni zasilania, czyli ograniczania poboru energii przez odbiorców za wynagrodzeniem na polecenie operatora. Przewidziano, że w takiej sytuacji z odbiorcą będzie rozliczał się operator systemu dystrybucyjnego

Powiązane tematy:

prąd energetyka prawo energetyczne

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Energetyka

Polski system energetyczny z nowymi zasadami. Co daje nowelizacja Prawa energetycznego?

Nowelizacja Prawa energetycznego wejdzie w życie. W Ministerstwie Energii podkreślają, że porządkuje ona kluczowe zasady funkcjonowania rynku energii i zwiększa bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego. Resort wskazał także najważniejsze zmiany w przepisach.

Paliwo

W piątek maksymalne ceny paliw: litr benzyny 95 - 6,95 zł, oleju napędowego - 8,03 zł

Zgodnie z czwartkowym obwieszczeniem Ministra Energii, w piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,95 zł, benzyny 98 - 7,76 zł, a oleju napędowego - 8,03 zł. Ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw są zatem niższe niż w czwartek. 

Energetyka konwencjonalna

Zużycie prądu wzrosło o 1,71 proc. rok do roku we wrześniu. Ponad połowa z węgla

Zużycie energii elektrycznej w Polsce wzrosło o 1,71 proc. rdr do 13,36 TWh we wrześniu, a w okresie styczeń-wrzesień o 3,8 proc. do 127,2 TWh - podały w czwartek Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). "Porównując okres styczeń-wrzesień 2025 z analogicznym okresem tego roku widać istotny wzrost produkcji energii (+6,4 proc.) oraz zużycia (+3,8 proc.). Za blisko 30 proc. produkcji odpowiadały źródła odnawialne" - podano w informacji.

Paliwo

Motyka: W piątek ceny paliw będą niższe

Jutro ceny paliw będą niższe - zapowiedział w czwartek minister energii Miłosz Motyka. Jak wyjaśnił, analiza sytuacji na rynku wskazuje na delikatną tendencję spadkową cen hurtowych.