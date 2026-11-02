Na linii kolejowej nr 97 na odcinku Sucha Beskidzka – Żywiec kończą się prace modernizacyjne. Od 13 grudnia 2026 r., wraz z wejściem w życie nowego rocznego rozkładu jazdy, podróż między Żywcem a Suchą Beskidzką będzie krótsza nawet o 30 minut – poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe.

Kończy się modernizacja linii kolejowej między Żywcem a Suchą Beskidzką

Na linii kolejowej nr 97 na odcinku Sucha Beskidzka – Żywiec kończą się prace modernizacyjne. Od 13 grudnia 2026 r., wraz z wejściem w życie nowego rocznego rozkładu jazdy, podróż między Żywcem a Suchą Beskidzką będzie krótsza nawet o 30 minut – poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe.

Co zmieni się dla pasażerów?

Najważniejszą korzyścią będzie wyraźne skrócenie czasu podróży: przejazd pociągiem między Żywcem a Suchą Beskidzką ma zająć o około pół godziny mniej. Dzięki temu łatwiej będzie dojechać do pracy, szkoły czy na wypoczynek w Beskidach, a kolej stanie się realniejszą alternatywą dla samochodu.

Nowy standard infrastruktury ma też zwiększyć komfort i bezpieczeństwo podróżnych. W ramach inwestycji zmodernizowano tory wraz z siecią trakcyjną na odcinku 35 km, przebudowano 50 przejazdów kolejowo-drogowych, dziewięć mostów, 90 przepustów oraz wiadukt. Powstał również tunel w Lachowicach.

Nowe i odnowione przystanki

Podróżni zyskają nowy przystanek Żywiec Amfiteatr. Remontem objęto także osiem obiektów: w Stryszawie, Lachowicach Centrum, Kurowie Suskim, Pewli Wielkiej, Pewli Wielkiej Centrum, Jeleśni, Pewli Małej oraz Żywcu Sporyszu.

Dzięki inwestycji mieszkańcy sprawniej dotrą do pracy czy szkoły, a turyści odwiedzający region zyskają atrakcyjniejszą alternatywę dla samochodu - zaznaczają w Polskich Liniach Kolejowych.

Inwestycja jest warta 630 mln zł brutto i realizowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Prace ruszyły pod koniec 2024 r., a ich zakończenie było planowane na drugą połowę 2026 r.

Szybsze połączenie z Krakowem

Odcinek Sucha Beskidzka – Żywiec jest częścią linii kolejowej nr 97 prowadzącej ze Skawiny do Żywca. Wcześniej w Polskich Liniach Kolejowych informowano, że po zakończeniu modernizacji najszybszy pociąg z Żywca do Krakowa Głównego ma pokonać trasę nawet w około 100 minut.