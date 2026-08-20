Pociągi pod kontrolą. Gliwice testują informację kolejową

Pasażerowie korzystający z gliwickiego Centrum Przesiadkowego mogą już sprawdzać na ekranach godziny odjazdów i przyjazdów pociągów. Tablice informacji pasażerskiej działają obecnie w trybie testowym, a pełne uruchomienie systemu planowane jest po zakończeniu konfiguracji.

Pasażerowie korzystający z gliwickiego Centrum Przesiadkowego mogą już sprawdzać na ekranach godziny odjazdów i przyjazdów pociągów. Tablice informacji pasażerskiej działają obecnie w trybie testowym, a pełne uruchomienie systemu planowane jest po zakończeniu konfiguracji.

Informacja o pociągach w czasie rzeczywistym

Nowe ekrany mają ułatwić podróżnym planowanie przejazdów. Dzięki nim wystarczy rzut oka na wyświetlacz, aby sprawdzić, kiedy odjedzie najbliższy pociąg lub o której na stację przyjedzie oczekiwany skład.

Inicjatywa jest realizowana przez Miasto Gliwice przy technicznym wsparciu miejskiej spółki Śląska Sieć Metropolitalna. Tablice prezentują informacje o kursach pociągów w czasie rzeczywistym.

Tablice w pięciu lokalizacjach

Urządzenia zostały testowo uruchomione w pięciu punktach Centrum Przesiadkowego:

na parterze budynku głównego;

na pierwszym piętrze budynku głównego;

w tunelu prowadzącym do dworca PKP, przy pochylni;

w dwóch punktach przy wejściu na pochylnię od strony ul. Tarnogórskiej.

Rozmieszczenie ekranów ma umożliwić dostęp do informacji zarówno osobom znajdującym się w głównym budynku centrum, jak i pasażerom przemieszczającym się w kierunku dworca kolejowego.

Trwają testy systemu

System jest obecnie sprawdzany i konfigurowany. Z tego powodu na ekranach mogą czasowo pojawiać się nieprawidłowości. Jak informuje miasto, dotyczą one wyłącznie urządzeń zlokalizowanych w budynku głównym Centrum Przesiadkowego.

Śląska Sieć Metropolitalna na bieżąco monitoruje działanie tablic oraz usuwa pojawiające się zakłócenia. Testy mają zakończyć się do końca sierpnia. Po tym terminie infrastruktura powinna być gotowa do pełnego uruchomienia systemu informacji kolejowej.