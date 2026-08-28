Planowane na 2027 r. nakłady na drogi i kolej wyniosą 62,4 mld zł

Planowane w projekcie budżetu na 2027 r. nakłady na drogi i kolej, bez środków na realizację budowy CPK, wyniosą 62,4 mld zł - poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów. Z tej kwoty 26,4 mld zł to środki z budżetu państwa.

Planowane w projekcie budżetu na 2027 r. nakłady na drogi i kolej, bez środków na realizację budowy CPK, wyniosą 62,4 mld zł - poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów. Z tej kwoty 26,4 mld zł to środki z budżetu państwa.

W piątek rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Jak wskazywał podczas konferencji po zakończeniu piątkowego posiedzenia rządu minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i rozwój gospodarczy, w tym w szczególności transformacja energetyczna, to trzy priorytety rządu w budżecie na przyszły rok.

Szykują się duże inwestycje

"Planowane nakłady w samym obszarze dróg i kolei wyniosą w 2027 r. 62,4 mld zł (bez środków na realizację budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego), w tym z budżetu państwa 26,4 mld zł" - poinformował w piątek w komunikacie resort finansów.

Wyjaśnił, że wśród inwestycji drogowych na Program Budowy 100 obwodnic zostanie przeznaczonych w 2027 r. 1,7 mld zł, a na rządowy program budowy dróg krajowych do 2030 r. - 16,4 mld zł. Inwestycje drogowe przewidują m.in. budowę drogi krajowej nr 7, tzw. Drogi Czerwonej, kluczowej dla funkcjonowania portu w Gdyni, a także mobilności wojska oraz bezpieczeństwa gospodarczego i obronnego państwa. Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 4,5 mld zł - wskazał resort.

MF przypomniało, że wśród planowanych na przyszły rok inwestycji znajdują się takie, które przywrócą połączenia kolejowe po wielu latach m.in. do miejscowości Olecko, Bytów, Nowy Dwór Gdański i Limanowa. Planowane jest też wprowadzenie ruchu pociągów z prędkością 250 km/h na trasie łączącej Warszawę z Krakowem, Katowicami i Wrocławiem.

Resort poinformował również, że wydatki z przyszłorocznego budżetu na gospodarkę morską zostały zaplanowane na 2,4 mld zł, w tym 1,2 mld zł na realizację programów wieloletnich.