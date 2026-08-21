Gospodarka

Płace i zatrudnienie w lipcu 2026. GUS prezentuje nowe dane

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w lipcu 2026 r. 9509,02 zł, co oznacza wzrost o 6,8% rok do roku i o 1,1% w porównaniu z czerwcem. Jednocześnie przeciętne zatrudnienie w tym sektorze wyniosło około 6,4 mln etatów (6,379 mln), rosnąc o 0,1% miesiąc do miesiąca, ale spadając o 0,8% w ujęciu rocznym – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

21 sierpnia 2026, 11:53
źródło: portal gospodarka i ludzie

GUS przedstawił dane m.in. o przeciętnym wynagrodzeniu w lipcu 2026

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w lipcu 2026 r. 9509,02 zł, co oznacza wzrost o 6,8% rok do roku i o 1,1% w porównaniu z czerwcem. Jednocześnie przeciętne zatrudnienie w tym sektorze wyniosło około 6,4 mln etatów (6,379 mln), rosnąc o 0,1% miesiąc do miesiąca, ale spadając o 0,8% w ujęciu rocznym – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Kluczowe dane GUS za lipiec 2026 r.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował 20 sierpnia 2026 r. najnowsze informacje o rynku pracy w sektorze przedsiębiorstw, czyli w podmiotach zatrudniających powyżej dziewięciu osób.

  • Przeciętne zatrudnienie: 6,4 mln etatów (dokładnie 6378,9 tys.). Wzrost o 0,1% względem czerwca 2026 r., spadek o 0,8% względem lipca 2025 r.
  • Przeciętne wynagrodzenie brutto: 9509,02 zł miesięcznie. Wzrost nominalny o 1,1% miesiąc do miesiąca i o 6,8% rok do roku.
  • Dynamika płac: Lipcowy wzrost wynagrodzeń był wyższy od oczekiwań analityków (konsensus wskazywał na ok. 6,5–6,6% r/r).

Dlaczego płace wzrosły w lipcu?

GUS wskazuje, że miesięczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia wynikał z dodatkowych wypłat, takich jak:

  • nagrody i premie (kwartalne, roczne, uznaniowe),
  • nagrody z okazji Dnia Leśnika,
  • nagrody jubileuszowe,
  • odprawy emerytalne.

Wszystkie te składniki – obok wynagrodzenia zasadniczego – wchodzą do statystyki „przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw”.

Na poziom płac w 2026 r. wpływ miała także podwyżka minimalnego wynagrodzenia: od stycznia 2026 r. wynosi ono 4806 zł, czyli o 3,0% więcej niż w 2025 r. (4666 zł).

Zatrudnienie: stabilizacja z lekkim odbiciem miesięcznym

Lipiec przyniósł niewielki, ale pozytywny sygnał na rynku pracy: zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 0,1% w porównaniu z czerwcem, co oznacza przyrost o ok. 3,6–3,9 tys. etatów. Był to pierwszy w 2026 r. miesięczny wzrost liczby miejsc pracy w tym sektorze.

W ujęciu rocznym zatrudnienie jest jednak niższe o 0,8% (o ok. 53 tys. etatów mniej niż rok wcześniej), co jest zgodne z oczekiwaniami analityków.

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