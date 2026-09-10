Polecane
Górnictwo

Piotr Litwa: „Czy w kontekście planów będzie kim pracować? Wystąpiłem z tym pytaniem do prezesów spółek węglowych”

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa na targach górniczych w Katowicach, odbywających się od 9 do 11 września, nawiązał do ostatnich odejść z kopalń i związaną z nimi kwestią bezpieczeństwa. „Nie ma taryfy ulgowej, jeśli chodzi o likwidowane ruchy” - mówił.

Monika Krezel

Monika Krężel

10 września 2026, 19:24
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Monika Krężel

Piotr Litwa, prezes Wyższego Urzędu Górniczego

fot: Monika Krężel

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa na targach górniczych w Katowicach, odbywających się od 9 do 11 września, nawiązał do ostatnich odejść z kopalń i związaną z nimi kwestią bezpieczeństwa. „Nie ma taryfy ulgowej, jeśli chodzi o likwidowane ruchy” - mówił.

- Często mówi się o umowie społecznej, ale nie mówi się kim, gdzie i do kiedy. Umowa co prawda mówi do kiedy (będą funkcjonować kopalnie – przyp. red.), ale czy ona się nie zdezaktualizowała? – spytał Piotr Litwa, prezes Wyższego Urzędu Górniczego. - Jeśli teraz na JOP-y i urlopy górnicze odejdą najbardziej doświadczone osoby, pozbywamy się ich kilka lat przed emeryturą, to nie będzie ich czym zastąpić. Przecież to w pracy się uczymy wszystkiego, a na to potrzeba czasu. Czy aby na pewno - w kontekście planów - będzie kim pracować – wystąpiłem z tym pytaniem do prezesów spółek węglowych. Większość oddziałów pracuje dzisiaj w skróconym czasie pracy. Trzeba też postawić pytanie, jak możemy daleko schodzić z eksploatacją np. w kopalni Halemba – dodał.


I podkreślił: Nie ma taryfy ulgowej, jeśli chodzi o likwidowane ruchy. Mamy kontakt z kierownikami zakładów górniczych, uświadamiamy ich, by działali w sposób przemyślany, nie ukrywajmy niczego, bo to się źle skończy. W przeszłości bywały niebezpieczne zdarzenia przy likwidacji kopalń. Nie ma zgody, by pracować na skróty.

Prezes Litwa odniósł się także do tego, czy jest realny atak hakerski na kopalnie.

- Jest realny, biorąc pod uwagą automatyzację, która jest obecna w kopalniach. Cyberatak to pułapka, zagrożenie dla załogi, kopalnia też może ponieść straty. Zatrudniłem w Wyższym Urzędzie Górniczym specjalistę od cyberbezpieczeństwa, który też współpracuje z kopalniami. W sytuacji wystąpienia zagrożenia metanowego taki atak jest szczególnie niebezpieczny. Bardzo duża rola przypada tutaj służbom energomechanicznym w kopalni, a systemów zabezpieczających w zakładach jest bardzo dużo - podkreślił.

Powiązane tematy:

piotr litwa wyższy urząd górniczy bezpieczeństwo

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Jastrzębska Spółka Węglowa

Wiceprezes JSW Adam Rozmus: „Kiedyś mówiliśmy: moja kopalnia. Dziś nie utożsamiamy się z miejscem pracy”

Adam Rozmus, zastępca prezesa zarządu ds. technicznych i operacyjnych Jastrzębskiej Spółki Węglowej podczas targów górniczych Future Mining Forum & Expo mówił o zmianie pokoleniowej w górnictwie i czarnym PR, który dotyka branżę wydobywczą.

Polska Grupa Górnicza

Wiceprezes PGG Marek Skuza: „Trudno sobie wyobrazić, żebyśmy w polskiej energetyce funkcjonowali bez węgla”

Podczas debaty „Bezpieczeństwo i kultura operacyjna w górnictwie” na targach Future Mining Forum & Expo w Katowicach wiceprezes zarządu ds. produkcji Polskiej Grupy Górniczej Marek Skuza mówił o roli węgla i górnictwa w nadchodzących latach. „Bez górnictwa nie ma świata” - powiedział.

Polecane
Kopalnia

Bezpieczeństwo w kopalniach: „Mamy najlepszych ratowników górniczych na świecie”

Górniczy eksperci, w tym prezesi spółek węglowych wzięli udział w debacie „Bezpieczeństwo i kultura operacyjna w górnictwie” podczas targów Future Mining Forum & Expo. Była mowa o wypadkach w kopalniach, zamykaniu zakładów i o polskim górnictwie, które odgrywa wielką rolę w gospodarce kraju. Debatę moderował redaktor naczelny Trybuny Górniczej i portalu nettg.pl Tomasz Czoik.

Węgiel kamienny

Kolejny rekord popytu na węgiel w 2026 roku. Ceny w górę przez kryzys gazowy

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) podniosła prognozy dla światowego rynku węgla na 2026 r. W najnowszym raporcie Coal Mid-Year Update 2026 agencja oczekuje, że globalny popyt wzrośnie o 1,2 proc. do rekordowych 8,94 mld ton.