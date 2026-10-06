Pierwszy reaktor we Francji, kolejny być może w Polsce

Komisja Europejska spodziewa się, że pierwsze SMR-y w UE zostaną uruchomione na początku lat 30. XXI w, a według wstępnych szacunków ich łączna moc zainstalowana może osiągnąć 17–53 GW do 2050 r.

Reaktory SMR (Small Modular Reactor) o mocy ok. trzy razy mniejszej od typowych reaktorów wydają się być idealnym rozwiązaniem dla małych sieci energetycznych

Komisja Europejska spodziewa się, że pierwsze SMR-y w UE zostaną uruchomione na początku lat 30. XXI w, a według wstępnych szacunków ich łączna moc zainstalowana może osiągnąć 17–53 GW do 2050 r.

Francuska firma NUWARD, należąca do grupy EDF, zapowiedziała plan budowy pierwszej europejskiej serii dziesięciu małych reaktorów modułowych w pięciu krajach Unii Europejskiej. Budowa pierwszego bloku ma rozpocząć się w 2030 r., a dostawy energii elektrycznej przewidywane są na 2035 r.

Szczegóły planowanego wdrożenia technologii w Europie przedstawił prezes wykonawczy NUWARD, Julien Garrel, podczas wydarzenia towarzyszącego Konferencji Generalnej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu we wrześniu br. Pierwszy reaktor ma powstać we Francji, a kolejny projekt jest przygotowywany we Włoszech. EDF rozważa również możliwość wdrożenia tej technologii w Polsce, Belgii i Finlandii.

NUWARD ma ambicje zaoferować nowy reaktor komercyjnie przed 2029 r. i rozpocząć budowę pierwszego bloku rok później. Według Garrela, powinien on rozpocząć wytwarzanie energii elektrycznej w 2035 r., a sam okres budowy wyniesie 48 miesięcy.

Obecna konstrukcja reaktora NUWARD opiera się na sprawdzonej technologii reaktora wodnego ciśnieniowego generacji III+. Ma on mieć moc cieplną 1150 MWt i dostarczać do 400 MWe w trybie wyłącznie elektrycznym. Projekt obejmuje również kogenerację energii elektrycznej i ciepła, którą NUWARD zamierza wykorzystać głównie w obiektach przemysłowych, instalacjach energochłonnych i systemach ciepłowniczych.

EDF dokonał rewizji pierwotnej koncepcji

Projekt NUWARD został przedstawiony w 2019 r. przez spółki: EDF, CEA, Naval Group i TechnicAtome. Pierwotne rozwiązanie składało się z dwóch reaktorów wodnych ciśnieniowych o mocy 170 MWe, czyli łącznie 340 MWe. Jednak w 2024 r., po otrzymaniu opinii od potencjalnych klientów, EDF zmienił strategię i zdecydował się w większym stopniu oprzeć nowy projekt na już stosowanych i sprawdzonych w przemyśle technologiach. Obecna konstrukcja znacznie różni się zatem od pierwotnej z dwoma reaktorami o mocy 170 MWe.

W miarę rozwoju zrewidowanego projektu, jego wstępna ocena przez europejskie organy nadzoru jądrowego jest nadal kontynuowana. Trzeci etap procesu Wspólnego Wczesnego Przeglądu (Joint Early Review) przewiduje włączenie do tego procesu organów regulacyjnych Francji, Czech, Finlandii, Polski, Szwecji, Holandii, Belgii i Włoch. Stanie się to jeszcze przed formalną procedurą licencyjną i ma na celu uzyskanie wczesnych informacji zwrotnych na temat aspektów bezpieczeństwa projektu oraz wymogów regulacyjnych poszczególnych krajów. Wnioski z trzeciego etapu spodziewane są na początku 2027 r.

Europejski sojusz wspiera seryjne wdrażanie SMR-ów

NUWARD jest również jednym z projektów objętych Europejskim Sojuszem Przemysłowym na rzecz Małych Reaktorów Modułowych (ESR). Sojusz powstał w celu przyspieszenia rozwoju i wdrażania małych reaktorów modułowych w Europie, a po zamknięciu drugiego naboru wniosków, obecnie wybiera kolejne projekty, które otrzymają wsparcie. Komisja Europejska spodziewa się, że pierwsze SMR-y w UE zostaną uruchomione na początku lat 30. XXI w, a według wstępnych szacunków ich łączna moc zainstalowana może osiągnąć 17–53 GW do 2050 r.

Strategia NUWARD opiera się na produkcji seryjnej i zaangażowaniu europejskiego łańcucha dostaw. Zakłada przede wszystkim uproszczenie konstrukcji, standaryzację europejską oraz wykorzystanie wyłącznie sprawdzonych, dobrze znanych technologii jądrowych.