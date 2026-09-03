Prawie 616 tys. osób w całym kraju już otrzymało czternastą emeryturę. Wkrótce pieniądze otrzyma 1,66 mln świadczeniobiorców, których termin wypłaty emerytury czy renty mają ustalony na 6. dzień miesiąca. Kolejne wypłaty w następnych tygodniach. Ze względu na układ kalendarza część świadczeniobiorców otrzyma pieniądze nawet kilka dni wcześniej.

Prawie 616 tys. osób w całym kraju już otrzymało czternastą emeryturę. Wkrótce pieniądze otrzyma 1,66 mln świadczeniobiorców, których termin wypłaty emerytury czy renty mają ustalony na 6. dzień miesiąca. Kolejne wypłaty w następnych tygodniach. Ze względu na układ kalendarza część świadczeniobiorców otrzyma pieniądze nawet kilka dni wcześniej.



Czternasta emerytura wypłacana jest z urzędu razem z emeryturą lub rentą za wrzesień. Nie trzeba składać żadnego wniosku ani dopełniać dodatkowych formalności. ZUS sam ustala prawo oraz wysokość przysługującego dodatkowego świadczenia. Czternastka przysługuje osobom, które na 31 sierpnia mają prawo do jednego z długoterminowych świadczeń, między innymi emerytury, renty, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Pierwsze czternastki już wypłacone

ZUS wypłaca emerytury i renty w sześciu terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca.

W pierwszym terminie płatności czternastkę otrzymało w całym kraju 615,7 tys. osób na łączną kwotę blisko 913,3 mln zł brutto.

- Kolejna wypłata, przypadająca na termin 6. września, w związku z tym, że jest to sobota, do klientów trafi wcześniej. Na pocztę została przekazana 1 września, a do banków 3 września. W całym kraju w terminie „szóstym” czternastkę otrzyma ponad 1 mln 166 tys. osób w łącznej wysokości 1 mld 715 mln zł brutto – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa.

Kolejne wypłaty będą realizowane tak, by świadczeniobiorca otrzymał czternastkę wraz ze swoim głównym świadczeniem najpóźniej 10, 15, 18 (bo 20 września przypada w niedzielę) i 25 września.

Czternastka równa minimalnej emeryturze

W tym roku pełna czternastka wynosi 1978,49 zł brutto, czyli tyle, ile minimalna emerytura. W pełnej wysokości otrzymają ją osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto.

Przy emeryturze lub rencie wyższej niż 2900 zł brutto dodatkowa wypłata zostanie zmniejszona zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład osoba, która pobiera emeryturę w wysokości 3500 zł brutto, otrzyma czternastkę pomniejszoną o 600 zł, czyli 1378,49 zł brutto.

Nie mniej niż 50 zł

Zasada „złotówka za złotówkę” ma zastosowanie do momentu, gdy pomniejszona kwota czternastki wynosi nie mniej niż 50 zł brutto. Jeśli z wyliczenia wynikałaby niższa kwota, świadczenie nie zostanie wypłacone. W praktyce oznacza to, że czternastki nie otrzymają osoby, których emerytura lub renta przekracza 4828,49 zł brutto. Dodatkowe świadczenie nie przysługuje również osobom, które na 31 sierpnia mają zawieszoną wypłatę emerytury lub renty, na przykład z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Ostateczna kwota czternastki „na rękę” zależy więc od wysokości pobieranej emerytury lub renty. Przy emeryturze w wysokości 3000 zł brutto będzie to 1484,43 zł netto, natomiast przy emeryturze wynoszącej 4000 zł brutto czternastka wyniesie 694,43 zł netto.



Bez potrąceń i jedna kwota dzielona na kilu uprawnionych

- Warto pamiętać, że z czternastej emerytury nie dokonuje się potrąceń ani egzekucji. Od świadczenia pobierana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 proc. oraz, w określonych przypadkach, zaliczka na podatek dochodowy – wyjaśnia rzeczniczka.



Osobom, które mają prawo do dwóch świadczeń z ZUS-u, przysługuje tylko jedna czternastka.

W przypadku renty rodzinnej kwota dodatkowego świadczenia dzielona jest w równych częściach każdemu uprawnionemu.

Renta wdowia a wysokość czternastki

W przypadku osób pobierających rentę wdowią przy ustalaniu wysokości czternastki ZUS bierze pod uwagę łączną kwotę świadczeń wypłacanych w zbiegu, a nie wysokość tylko jednego z nich. Zasada ta obowiązuje również wtedy, gdy świadczenia wypłacane są przez dwa lub więcej organów emerytalno-rentowych. To ich łączna wysokość decyduje o tym, czy czternastka zostanie wypłacona w pełnej kwocie, będzie pomniejszona zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, czy w ogóle nie będzie przysługiwać.