Pierwsza maszyna parowa na Śląsku na ścianie w Srebrnym Mieście

Zamiast reklamy zakładów Tarmilo – wielkoformatowy rysunek historycznej maszyny parowej. Przy rondzie Ranoszka w Tarnowskich Górach odsłonięto kolejny mural z okazji 500-lecia miasta, tym razem upamiętniający początek przemysłowej ery regionu.

Zamiast reklamy zakładów Tarmilo – wielkoformatowy rysunek historycznej maszyny parowej. Przy rondzie Ranoszka w Tarnowskich Górach odsłonięto kolejny mural z okazji 500-lecia miasta, tym razem upamiętniający początek przemysłowej ery regionu.

Gdzie powstał i jak wygląda mural?

Mural zajmuje ścianę budynku w kluczowym punkcie miasta – przy rondzie Ranoszka, które jest jednym z najbardziej widocznych miejsc w Tarnowskich Górach. Praca ma ok. 154 m² powierzchni: 14 m wysokości i 11 m szerokości, co sprawia, że jest dobrze widoczna zarówno dla kierowców, jak i pieszych.

Koncepcja wyszła od Urzędu Miejskiego, a podstawą graficzną był schemat maszyny parowej udostępniony przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Projekt graficzny i realizację powierzone firmie Helt (marka Murale-art.pl).

Dlaczego maszyna parowa? Hołd dla przemysłowego dziedzictwa

- To hołd dla historii Tarnowskich Gór i regionu. Oryginalna maszyna stanęła przy parku Kunszt w Bobrownikach Śląskich-Piekarach Rudnych i to dzięki niej zaczęła się wielka przemysłowa historia Górnego Śląska. Kopalnia Fryderyk, której maszyna była centralnym miejscem, powstała w 1784 roku po odkryciu w tym miejscu złóż srebronośnych - podkreślają przedstawiciele miasta.

Maszyna parowa i związany z nią system odwadniania wyrobisk są kluczowym elementem tarnogórskiego wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wpis „Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach” dokonano 9 lipca 2017 r.