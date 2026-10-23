Energetyka

PGE wybrała wykonawcę czterech magazynów energii. To inwestycje za ponad 331 mln zł netto

PGE Energia Odnawialna wybrała Elektrotim S.A. na wykonawcę czterech bateryjnych magazynów energii, które powstaną przy farmach wiatrowych Lotnisko, Ścieki, Wojciechowo i Pelplin – informują w Grupie PGE. Łączna wartość wybranych ofert wynosi ponad 331 mln zł netto, a uruchomienie instalacji planowane jest na I kwartał 2028 roku.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

23 października 2026, 15:05
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PGE

Magazyny energii powstaną przy farmach wiatrowych PGE

fot: PGE

PGE Energia Odnawialna wybrała Elektrotim S.A. na wykonawcę czterech bateryjnych magazynów energii, które powstaną przy farmach wiatrowych Lotnisko, Ścieki, Wojciechowo i Pelplin – informują w Grupie PGE. Łączna wartość wybranych ofert wynosi ponad 331 mln zł netto, a uruchomienie instalacji planowane jest na I kwartał 2028 roku.

Cztery instalacje o łącznej pojemności 372 MWh

Magazyny będą kolokowane przy istniejących farmach wiatrowych Grupy PGE. Największy z nich – MEE Lotnisko – osiągnie pojemność 180 MWh, natomiast MEE Pelplin 96 MWh, MEE Wojciechowo 56 MWh, a MEE Ścieki 40 MWh. Razem cztery instalacje będą mogły magazynować 372 MWh energii.

Elektrotim odpowie za dostawę jednostek magazynowych wraz ze stacjami transformatorowymi SN/nN, a także za prace instalacyjne, elektroenergetyczne i teleinformatyczne.

Ponad 331 mln zł netto na kontrakty

Wartość zamówienia na dostawę magazynów energii oraz stacji transformatorowych wynosi 254,4 mln zł netto. Kolejne 77,2 mln zł netto dotyczy prac instalacyjnych i elektroenergetycznych. Łączna wartość rozstrzygniętych postępowań sięga około 331,7 mln zł netto, czyli blisko 408 mln zł brutto.

Wybór ofert nie oznacza jeszcze zawarcia umów – zgodnie z procedurą kolejnym etapem będzie ich podpisanie.

Element strategii PGE do 2035 roku

Inwestycja wpisuje się w zaktualizowaną strategię Grupy PGE, która zakłada rozwój magazynów energii do łącznej pojemności 18 GWh do 2035 roku. Według spółki magazynowanie ma zwiększać elastyczność krajowego systemu elektroenergetycznego, ułatwiać bilansowanie OZE oraz poprawiać wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł energii.

– Magazynowanie energii to jeden z fundamentów transformacji energetycznej. Inwestycje te będą odgrywać kluczową rolę w zapewnieniu stabilnej i bezpiecznej pracy systemu elektroenergetycznego, zwiększając jego elastyczność oraz umożliwiając bardziej efektywne wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – powiedział Dariusz Lubera, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Polski wykonawca i doświadczenie w BESS

Wykonawcą będzie wrocławski Elektrotim, który podkreśla, że kontrakt pozwoli mu wnieść realny local content do strategicznych inwestycji energetycznych w Polsce. Firma ma doświadczenie w realizacji wielkoskalowego bateryjnego magazynu energii o mocy 50 MW i pojemności 120 MWh, określanego jako pierwszy w Polsce komercyjny magazyn tej klasy.

– Cieszymy się z wyboru Elektrotim do realizacji czterech magazynów energii i oczekujemy na podpisanie umowy. Traktujemy tę decyzję jako potwierdzenie kompetencji, które konsekwentnie rozwijamy w obszarze nowoczesnej infrastruktury elektroenergetycznej – powiedział Maciej Posadzy, prezes zarządu Elektrotim S.A.

Cztery projekty uzyskały wcześniej ponad 178 mln zł dofinansowania z NFOŚiGW w ramach programu wsparcia magazynów energii elektrycznej i związanej z nimi infrastruktury dla poprawy stabilności polskiej sieci.

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